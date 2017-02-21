РОЖАЙ БЫСТРЕЙ

Или как не стать добычей гостей

Происходящие в Евросоюзе межнациональные процессы скоро станут и нашей реальностью. Когда приходят незваные «гости», одни встречают их хлебом и солью, другие загоняют в гетто, но рано или поздно пришельцы с чуждой культурой становятся хозяевами в вашем доме. И если у Западной Европы есть шанс справиться с новый «великим переселением народов», у России его уже не будет. Особенно это заметно по южным рубежам нашего государства.

В начале двухтысячных годов мне пришлось много путешествовать по Кубани и по Ставрополью, общаясь с казаками. Они уже тогда жаловались, что очень сложно противостоять проникновению чуждого менталитета. Сначала приезжие захватывают торговлю. Потом – низовые должности в полиции, таща за собой и свата, и брата. И в один прекрасный момент все ключевые направления вдруг оказываются в руках переселенцев из Закавказья. Я спросил одного старого казака, что делать, как этому противостоять. «Рожать детей надо, причем много, иначе потеряем нашу землю», – таков был его ответ.

Рейтинг рождаемости в 2017 году возглавили Тыва, Чечня и Ингушетия.

Москва – на 47-м месте…

Израненная и полуживая, наша Родина лежит на дне пропасти, хоть и делает вид, что сил много. Но как бы политики ни храбрились, генетический потенциал на исходе. Сто лет страна летела в пропасть. Красный террор, голод, геноцид выбили лучших, а что не доделали коммунисты, пожрала страшная война. Пускай и не всем своим детям дадим мы блестящее будущее, но воспитать честных работящих граждан обязаны. А чем больше их будет, тем скорее наполнится наша земля живой силой и исчезнет так манящая иные народы пустота.

Диакон Сергий Правдолюбов

Опубликовано: №4 (617) февраль, 2017 г.