РУССКАЯ ГЕРОИКА СПОСОБНА ТВОРИТЬ ЧУДЕСА

Поэт Александр Орлов: «Вдохновение черпаю в Новодевичьем монастыре»

По итогам VII Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь» золотым дипломом в номинации «Поэзия» оценена книга «Время вербы» учителя истории 1861-й средней школы Александра Орлова. «Православной Москве» лауреат объяснил, почему не боится показаться несовременным, и на каких, по его мнению, примерах из отечественной истории следует воспитывать подрастающее поколение.

– Александр, ваши стихи можно назвать консервативными, или, вспомнив корректный литературоведческий термин, – гражданскими. Не боитесь показаться несовременным?

– Нет. Мне вспоминается афоризм немецкого философа Лихтенберга: «Большинство людей живет скорее по моде, чем по разуму». Это высказывание как нельзя точно характеризует положение дел в современном обществе. Я уверен: не следует забывать свое цивилизационное начало. А оно у русского человека всегда основывалось на нравственных приоритетах, которые перевешивали материальные блага.

– Как бы вы оценили ситуацию в современной русской поэзии? Некоторые пииты любят декламировать инфантильный рэп…

– Размышляя над текстами, которые приходится читать на сетевых ресурсах и в толстых журналах, слышать на поэтических вечерах и творческих семинарах, понимаешь, что во многих отсутствует главное: внятность мышления и статность конфигурации. Такие поиски лишены подлинного познания, они вязнут в слиянии плотского показного цинизма. Это явление можно охарактеризовать как попытку дехристианизации слова. А ведь еще Гете предупреждал: «Каждый писатель до известной степени изображает в своих сочинениях самого себя, часто даже вопреки своей воле».

– Вас можно назвать московским поэтом. Какие места в родном городе представляются вам исполненными поэтической силы?

– В первую очередь это Новодевичий Богородице-Смоленский монастырь, Нескучный сад, Андреевская набережная, Воробьевы горы. Но все их перечислить невозможно… Подумайте, о сердце православной цивилизации писали Пушкин, герои Отечественной войны 1812 года Давыдов и Глинка, поэты Серебряного века Ахматова, Блок, Пастернак, Есенин, фронтовики Винокуров, Кедрин, Межиров, Наровчатов, Тарковский, «сидельцы» Боков и Шаламов, все «шестидесятники», нобелевские лауреаты Бунин и Бродский и многие другие. Эта традиция сохраняется и сейчас.

– Вопрос к вам как к преподавателю истории. Перефразируя приписываемое Наполеону высказывание, о кормлении своей и чужой армий, можно утверждать, что люди, не знающие собственной истории, будут жить по чужим правилам. Лично у вас есть какой-то план по исправлению ситуации критического невежества соотечественников в вопросах прошлого нашей страны?

– Почти два года назад в день праздника светлого Христова Воскресения в Храме Христа Спасителя Патриарх Московский и всея Руси Кирилл говорил, что подвиг – это жертва и самоотдача. Мы должны возрождать воспитание детей, которое бы основывалось на лучших примерах отечественной истории. Русская героика способна творить чудеса! Будучи членом экспертного совета и жюри Международного детско-юношеского литературного конкурса имени Шмелева «Лето Господне», я знаю о трудах общественных деятелей, литераторов, православного духовенства не понаслышке. Но каждому надо начинать с себя…

Сергей Шулаков

Опубликовано: №2 (615) январь, 2017 г.

СПРАВКА

Александр Орлов

Родился в 1975 году в Москве. Окончил Московское медицинское училище № 1 имени И.П. Павлова, Литературный институт имени А.М. Горького и Московский институт открытого образования. Автор поэтических сборников «Московский кочевник» (2012), «Белоснежная пряжа» (2014) и «Время вербы» (2015), сборника малой прозы «Кравотынь» (2015), книги для дополнительного чтения по истории «Креститель Руси» (2015).