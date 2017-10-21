С КРЕСТОМ НА ЩИТЕ

Как на гербах столичных районов появилась православная символика

Современная Москва, как известно, поделена на 145 муниципальных районов, каждый из которых имеет собственный герб. Некоторые – настоящие геральдические поэмы, проникнутые подлинной московской духовностью, и вполне достойны пребывать под покровительством древнего герба столицы – образа святого великомученика Георгия Победоносца, уязвляющего змея.

Тропарево-Никулино: мир с Ордой

Пожалуй, самый красивый и поэтичный герб – у муниципального района Тропарево-Никулино. На его голубом поле остриями вниз скрещены пламенеющий огненный меч Архистратига Божия Михаила и кривая монгольская сабля, внизу – серебряная ханская шапка, а венчает гербовый щит православный крест. Лаконичным языком геральдики районный герб раскрывает нам эпизод из жития святого Алексия, митрополита Московского, – чудо об исцелении ханши Тайдулы. Супруга хана Узбека страдала от неизлечимых болезней, результатом которых стала слепота. В отчаянии хан обратился к московскому митрополиту с просьбой об исцелении. Митрополит в сослужении сонма московских священников отслужил молебен Архистратигу Михаилу с горячей просьбой об исцелении ханши. Во время молебна в храме чудесным образом самовозгорелись свечи, и произошло чудо – здоровье Тайдулы пошло на поправку. Позже святитель Алексий совершил поездку в Бату-Сарай, где молитвенным подвигом окончательно исцелил ханшу и установил длительное перемирие между Ордой и Русью. Именно это перемирие и символизируют мечи, геральдически обращенные остриями к земле. А молебен московский святитель, по преданию, совершал в храме Архистратига Божия Михаила – как раз на месте нынешнего Тропарева.

Свиблово: сердце в старинной усадьбе на Яузе

Белый голубь с православным крестом в клюве – символ Духа Святаго, одной из ипостасей Святой Троицы, летит по гербу еще одного района Москвы. И он тоже символизирует духовное сердце района – храм Живоначальной Троицы в усадьбе Свиблово. По преданию, история его восходит к временам святого благоверного Димитрия Донского. В 1622 году по приказу нового владельца усадьбы – боярина Андрея Плещеева, купившего усадьбу у бояр Свибловых – пришедший в разруху деревянный храм «незапамятной ветхости» был перестроен. На рубеже XVII–XVIII веков усадьба Свиблово попадает под управление будущего московского генерал-губернатора Кирилла Нарышкина, опекуна малолетней наследницы имения. Нарышкин вновь перестраивает храм – уже в «фирменном фамильном» стиле барокко. В таком виде он и дошел до наших дней. При Сталине храм закрыли, но не разрушили, а в брежневские годы даже отреставрировали как памятник старинной архитектуры. К 1000-летию Крещения Руси его вернули Церкви, а сегодня он имеет статус Патриаршего подворья. Древнейшее сохранившееся строение старинного Свиблова, Троицкая церковь, пользуется глубоким уважением местных жителей.

Марьино: современная церковь

Не всегда православные символы на гербе угадываются сразу. И не всегда они – признак древней истории района. Муниципальный герб Марьина выглядит модернистским, даже конструктивистским, и не сразу понимаешь, что трехчастная арка, составляющая его основу, символизирует храм Божий. А меж тем это так. Символика герба запечатлела первый православный храм в Марьине и самый крупный на «спальном» юго-востоке Москвы – церковь иконы Божией Матери «Утоли моя печали», построенную в 2001 году.

Таганский: крест как средостение

Появился золотой крест на гербе района всего лишь год назад: ранее на его месте располагалось изображение Спасского собора бывшего Спасо-Андроникова монастыря – древнейшего из всех сохранившихся до наших дней московских храмов, которым по праву гордятся жители района. Однако год назад депутаты сочли, что следует отдать дань уважения всем православным храмам и монастырям, которых на Таганке немало. Голубое поле справа символизирует чистоту веры Христовой и духовное величие, а зеленое поле слева – весну духовную, молодость и надежду. Расположение золотого креста по их границе означает, что симфония духовного возрождения, веры и надежды возможна лишь в истинной православной вере.

Новофедоровское: архангел с пылающим мечом

Герб поседения Новофедоровское, вошедшего в состав Москвы на правах муниципального района в 2012 году, – образ Архангела Михаила с пылающим огненным мечом в правой руке и круглым щитом-тарчем в левой. Образ архангела символизирует великие духовные святыни, оберегаемые жителями поселения. В центре его – Зосимова Троице-Одигитревская пустынь, основанная в 1826 году святым преподобным старцем Зосимой, и святой источник, известный еще в XIX столетии чудесами исцеления немощных. Рядом – храм Михаила Архангела в Белоусове – местная святыня и главный приходской храм поселения.

Бибирево: золотой потир

Напоминание о чуде, произошедшем по соборной молитве монахов Вознесенского монастыря, которому принадлежали эти земли. Когда на Москву и прилегающие села обрушилась эпидемия чумы, благочестивые крестьяне села Бибирева прибегли во избавление от нее к молитве и к причастию Святых Христовых Таин, через которое по молитве монахов и получили защиту от страшного мора. Чума обошла село, не взяв своей страшной жертвы.

Покровское-Стрешнево: серебряные крылья

Крылья в верхней части герба — Богородичный символ. В древней русской геральдике соединенные таким образом два крыла символизируют Омофор (Покров) Пресвятой Богородицы. Главная святыня района – Покровский храм XVII века, восстановленный после большевистского поругания жителями района на свои средства в начале 1990-х годов. Воссозданный методом «народной стройки» храм послужил символом единения местного населения в непростые годы, что и нашло свое отражение в гербе.

Даниловский: память о святом благоверном князе

На рубеже XIII–XIV веков святой князь Даниил Александрович основал Данилов монастырь – великую святыню, давшую району название. Теперь на гербе района красуется его ростовой образ.

Ивановское: голубь в честь рождества Предтечи

О Богоявлении напоминает нам серебряный голубь в золотых лучах, символизирующий духовное средоточие этого района – храм Рождества Иоанна Предтечи в селе Ивановском, ранее называвшемся Копьево и принадлежавшем сначала боярину Никите Романову Захарьину-Юрьеву – брату супруги царя Иоанна Грозного царицы Анастасии, а затем дяде царя Михаила Феодоровича – Ивану Никитичу Романову. Храм выстроен в середине XVII века и первоначально был деревянным. Более двух веков назад он перестроен в камне. Удивительно, но не разрушили его ни Наполеон, ни большевики, в нем продолжали служить Богу даже в годы лютых гонений, и всегда он был духовным и культурным центром, вокруг которого строилась жизнь села, вошедшего в середине прошлого века в черту города. В 1960-е годы почти все Ивановское было снесено и застроено рядами безликих бетонных коробок, но Господь снова чудесным образом уберег древний Иоанновский храм от сноса и поругания. И сегодня жители района считают любимую церковь, с купола которой на муниципальный герб перенесено изображение Святаго Духа в виде голубином, главным символом своей малой родины.

Богородское: роза без шипов

На гербе района Богородское изображен золотой цветок о пяти лепестках. Оказывается, это Богородичная роза – геральдический символ Царицы Небесной, называемый также розой без шипов или Райской. В первозданном раю розы росли без колючек, а появились те лишь после изгнания Адама и Евы как напоминание о греховности человеческой природы. И именно золотыми розами без шипов увенчал Архангел Гавриил главу Пресвятой Богородицы в день Благовещения в знак Ее радости, страдания и славы. С тех пор роза с кратным пяти числом лепестков считается символом чистоты Пресвятой Богородицы. На гербе района Богородичная роза и ­расположенный под ней стилизованный серебряный купол символизируют одну из самых известных московских церквей – храм Пре­об­ра­жения Господня в Богородском.

Преображенское: гвардейские традиции

На красно-зеленом щите (цвета парадной формы лейб-гвардии Преображенского полка, чье имя носит район) расположен обрамленный символами царской власти (тремя гербовыми двуглавыми орлами и большой императорской короной) крест ордена святого апостола Андрея Первозванного с изображением самого апостола, распятого на диагональном кресте. Геральдический символ района точно воспроизводит почетный знак, высочайше присвоенный Преображенскому полку в 1909 году в ознаменование двухсотлетнего юбилея. Знак же этот, в свою очередь, – копия креста ордена, учрежденного Петром Великим после Полтавского сражения. Именно на территории нынешнего Преображенского района, в знаменитых по юным годам Петра I подмосковных селах Черкизово, Преображенское и Семеновское, создавались более трех веков назад первые регулярные воинские части Русского государства. Память об этом можно найти не только на гербе района, но и в бережно сохраняемых до наших дней древних святынях Преображенского, и в избежавших большевистских переименований названиях здешних улиц.

КСТАТИ! Три московских районных герба несут на себе изображения храмов, ставших их духовными символами. На гербе Донского района – силуэт Большого (Нового) собора Донского ставропигиального мужского монастыря, на гербе Хамовников – Храм Христа Спасителя, а на гербе одного из трех зеленоградских районов Зеленоград-Савелки – храм святителя Николая Чудотворца в Зеленограде.





Андрей Клочков

Опубликовано: №19 (632) октябрь, 2017 г.