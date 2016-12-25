С НОВЫМ ШАРОМ!

Чтобы праздничный шар по-настоящему стильно украшал рождественскую ель, необходимо, чтобы сам он был чудесен в своей нарядности. Сегодня дизайнер Марина Шевченко делится секретом декора этой елочной игрушки в технике декопатч.

Мастерим оригинальное украшение для елки из подручных материалов

Вам понадобятся:

пенопластовый шар, деревянная шпажка;

декупажные карты (бумага или салфетки);

декоративные элементы на ваш вкус (бусины, искусственные цветы, кружево и пр.);

вода, стакан, плоская синтетическая кисть, фен;

клей ПВА («Жидкие гвозди» или «Момент»), грунтовка;

лак (для волос или акриловый).

Алгоритм изготовления:

1. Насадите шар на шпажку, чтобы его было удобно держать в процессе декорирования, а на завершающем этапе – протянуть через это отверстие шнурок (ленточку).

2. Покройте грунтовкой, высушите феном.

3. Разведите клей ПВА с водой в равных долях.

4. Нарежьте или нарвите небольшими кусочками декоративную бумагу.

5. Покройте клеем ПВА небольшой участок шара, затем приклейте на него кусочек бумаги и разгладьте кистью сверху так, чтобы бумага оказалась покрыта клеем со всех сторон и расправилась.

6. Приклеивайте кусочки бумаги в случайном порядке, пока не образуется цельный фон.

7. Высушите феном, покройте лаком, чтобы укрепить поверхность.

8. Подберите подходящий декор и закрепите его на шаре при помощи клея «Момент» или «Жидких гвоздей».

9. Вытащите шпажку и проденьте ленточку через сквозное отверстие шара, завяжите узел (здесь можно использовать бусину или пуговицу).

10. Потяните ленту так, чтобы скрыть узел внутри шара, закрепите клеем. Шар готов!

Екатерина Пономарева,

фото Григорий Прохоров

Опубликовано: №24 (614) декабрь, 2016 г.