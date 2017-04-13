Издательство «Никея» приглашает на презентацию книги Александра Ткаченко «Трудно быть папой»
Для детей папа — объект восхищения и подражания, сильный и обязательно добрый, способный научить главному: вере, любви, милосердию. А также научить плавать, разводить костер, ловить рыбу, запускать воздушного змея — и еще тысяче других премудростей, без которых сложно представить себе детство. Но легко ли папе быть таким на самом деле?
Об этом мы и поговорим на встрече «Счастье быть папой».
И охватим самый широкий круг тем:
— Стал папой — поспеши им быть;
— Семейные традиции рождаются вместе с детьми;
— Бить или не бить — вот в чем вопрос;
— Как не затоптать росток детской веры.
Специальный гость программы Галина Босая, которая исполнит песни на стихи Александра Ткаченко.
Гости встречи:
Александр Ткаченко — писатель и публицист, автор более 30 книг о православной вере. Женат, отец четверых детей;
Галина Босая — российская певица, продюсер, автор и исполнитель уникального проекта «XII Священных Псалмов»;
Андрей Черномырдин — председатель Международного Шолоховского комитета;
Владимир Лучанинов – главный редактор издательства «Никея», отец пятерых дочерей.
Дата: 18 апреля 2017 г
Место: КЦ «Покровские ворота»
Адрес: ул. Покровка д.27, стр. 1
Начало в 19:00
Вход свободный! Ждем вас!