Издательство «Никея» приглашает на презентацию книги Александра Ткаченко «Трудно быть папой»

Для детей папа — объект восхищения и подражания, сильный и обязательно добрый, способный научить главному: вере, любви, милосердию. А также научить плавать, разводить костер, ловить рыбу, запускать воздушного змея — и еще тысяче других премудростей, без которых сложно представить себе детство. Но легко ли папе быть таким на самом деле?

Об этом мы и поговорим на встрече «Счастье быть папой».

И охватим самый широкий круг тем:

— Стал папой — поспеши им быть;

— Семейные традиции рождаются вместе с детьми;

— Бить или не бить — вот в чем вопрос;

— Как не затоптать росток детской веры.

Специальный гость программы Галина Босая, которая исполнит песни на стихи Александра Ткаченко.

Гости встречи:

Александр Ткаченко — писатель и публицист, автор более 30 книг о православной вере. Женат, отец четверых детей;

Галина Босая — российская певица, продюсер, автор и исполнитель уникального проекта «XII Священных Псалмов»;

Андрей Черномырдин — председатель Международного Шолоховского комитета;

Владимир Лучанинов – главный редактор издательства «Никея», отец пятерых дочерей.