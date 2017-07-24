СЧАСТЬЯ ВСЕМ, ПОБОЛЬШЕ И НЕМЕДЛЕННО

Кому и что на самом деле должна Церковь Христова?

Часто от нецерковных людей приходится слышать, что Церковь кругом всем должна. Но кому и что именно? Сделать мир чище и добрее, чтобы не осталось бедных, никто не страдал и настала всеобщая справедливость, причем не по закону, а исходя из общего нравственного начала? Или накормить всех голодных и одеть нищих? А может, имеется в виду, что Церковь виновата в отсутствии любви между людьми, в наводнениях и катастрофах и в иных бедах? Отсюда недалеко до обывательской обиды: мол, плохо молитесь.

Протоиерей Кирилл Каледа, настоятель храма Новомучеников и исповедников Церкви Русской в Бутове:

СОВЕРШЕНИЕМ КОНКРЕТНЫХ ДЕЛ СЛЕДУЕТ ЗАНИМАТЬСЯ МИРЯНАМ

Церковь земная, несомненно, может и должна реагировать на земные нужды народа Божиего, в том числе и государства, где она существует в тех или иных исторических условиях. Поскольку необходимо устраивать наше земное бытие, приходится в том ­числе и священноначалию, и приходским священникам принимать участие в решении этих вопросов. По большому счету ими следует заниматься мирянам, прихожанам, а священнослужители должны благословлять те или иные их начинания или удерживать от них. Но в первую очередь Церковь печется о Граде Небесном и ведет чад именно туда.

Епископ Зарайский Константин, ректор Коломенской духовной семинарии:

ЕДИНСТВЕННАЯ ЗАДАЧА – ГОТОВИТЬ К ВЕЧНОСТИ

Задача Церкви – подготовка людей к вечной жизни. Конечно, Церковь земную составляют люди, и живут они в этом мире, оставаясь частью общества. При этом у верующих людей может быть общественная позиция, они должны творить евангельские дела милосердия. Но о главной цели, о нашем спасении, забывать при этом не стоит.

Протоиерей Владимир Силовьев, главный редактор Издательства Московской Патриархии:

ГЛАВНОЕ – ВЕСТИ НАРОД БОЖИЙ В ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ

Церковь создана Христом, чтобы спасать людей и вести их в Царство Небесное. До революции организацией, к примеру, крестных ходов занимались миряне. На Западной Украине и в Западной Белоруссии были целые братства, охранявшие Церковь.

Мария Савельева,сотрудник Православной службы помощи «Милосердие»:

НАЧАТЬ С СЕБЯ

Если человек видит откровенную несправедливость, жестокость или нечто подобное, с этим нужно бороться не осуждением, а деятельно – в той мере и степени, в какой можно на ситуацию повлиять. А начать лучше с себя.

Протоиерей Владислав Цыпин, профессор Московской духовной академии

УЧАСТИЕ ЦЕРКВИ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ НЕ ТОЛЬКО ДОПУСТИМО, НО ЕСТЕСТВЕННО

Задача Церкви – спасение людей. Но оно совершается не только одним участием человека в литургической жизни, а всей полнотой его существования, потому что грех подстерегает на всех путях жизни. Поэтому Церковь помогает людям избегать греха, на каком бы поприще они ни были заняты. А значит, для нее совсем не безразличны те имеющие нравственный аспект сферы жизни, в которых люди участвуют.

В России Церковь как организация не является правительственным учреждением, поэтому не может отдавать директивные распоряжения гражданам – в отличие от дореволюционных времен, когда высшая церковная власть была частью государственного аппарата. Но верующие люди, от мирян до Святейшего Патриарха и членов Священного Синода, – граждане своего государства и могут выступать с какими угодно законными инициативами, не нарушающими основ конституционного строя. Поэтому участие православных людей, мирян и клириков, духовенства и священноначалия, в общественной жизни – явление абсолютно естественное. Иной порядок существует только там, где Церковь подвергается дискриминации.

Владимир Ходаков

Опубликовано: №13 (626) июль, 2017 г.