СЕАНС ДУШЕВНОГО МАНИКЮРА

Не надо нянчить тараканов

В цивилизованном обществе люди все свои проблемы несут к психологу, а не грузят ими окружающих. Этот тезис я недавно услышала в подкасте одной молодой американизированной предпринимательницы. Посещение психолога становится эдакой универсальной «гигиенической нормой» наряду с визитами в спортзал и в парикмахерскую. И поводом козырнуть в компании: у меня такие хорошие мастера! Мастер по волосам, по ногтям. Ну и мастер по душе.

Осенне-зимний период в России – традиционно высокий сезон на рынке «душевных услуг». Серая слякоть, вирусы, сопли. Солнце в депрессии, начальство в депрессии, я в депрессии. Депрессией именуется масса внутренних состояний – от элементарной капризной сиюминутной хандры до реального невроза с нарушениями физиологических функций. Депрессия давно вошла в моду, но констатация этого факта приравнена к кощунству. «Как ты смеешь?! Не разбираешься – не суди!» И депрессию бережно упаковывают в коробочку и несут к специалисту.

Да, есть клинические случаи, когда без посторонней помощи не выплыть. Но очень часто это упаковывание подразумевает «понянчим моих тараканов вместе?»

ОЧЕНЬ ЧАСТО ДЕПРЕССИЯ – ПРИКРЫТИЕ ВНУТРЕННЕЙ РАСПУЩЕННОСТИ. РАСХЛЯБАННОГО ХАРАКТЕРА. НЕОПРАВДАННОЙ ЖАЛОСТИ К СЕБЕ И ОТСУТСТВИЯ САМОДИСЦИПЛИНЫ. И ГЛАВНОЕ – НЕЖЕЛАНИЯ БРАТЬ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

Абсолютно за все события в своей жизни, переживаемые эмоции, мысли и состояния, состояние тела, души, ума и кошелька.

Для меня депрессия – антипод активной деятельности и самореализации. Я не могу вспомнить ни одного состоявшегося целостного успешного человека, кто бы страдал от депрессии. Важное слово тут – «целостный». То есть зрелый, ответственный и самостоятельно научившийся находить баланс во всех сферах своей жизни. В том числе и в отношениях с Небом.

Бог часто говорит с нами неожиданным образом. Его ответ на личную боль может прийти и через чью-то случайную фразу, и через интернет-ссылку. Он приходит всегда – вопрос в готовности человека начать встречную работу. А не смаковать статус «у меня депрессия».

Елена Жосул

Опубликовано: №22 (635) ноябрь, 2017 г.