СЕКРЕТЫ ЧЕЛОВЕКА С ЯЩИЧКОМ НА ШЕЕ

Николай Головлев: «Когда мафия интересовалась нашей “крышей”, я посылал в храм»

Опытный сборщик пожертвований рассказывает о средней ставке вознаграждения, об опасностях работы в подземке и о том, почему сегодня сбор подаяний в общественных местах потерял смысл.

Обычный москвич Николай Головлев 23 года назад вошел в инициативную группу, собиравшую средства на восстановление храма святителя Николая Чудотворца в Заяицком. За шесть лет удалось собрать сумму, достаточную для восстановления трех разрушенных ярусов колокольни.

– Николай, вспомните, пожалуйста, с какими документами вы приступили к своему послушанию?

– Во-первых, мы получили письменное благословение от Патриарха Алексия II на сбор пожертвований в метро. Во-вторых, тогдашний начальник метрополитена Дмитрий Гаев подписал бумагу, разрешавшую нам работать в подземке. В ней были согласованы места, где мы можем собирать пожертвования, чтобы не мешать пассажиропотоку. Разрешение выдавалось на полгода, каждые шесть месяцев мы его продлевали. Работала наша группа в две 6-часовые смены на «Третьяковской», на «Пушкинской» и в переходе с радиуса на кольцо на «Комсомольской». Поначалу я просто стоял, потом начал читать жития святых, рассказывать, у кого когда день ангела – можно сказать, миссионерскую работу проводил. Люди стали активнее подходить, чаще задавать вопросы о Церкви и вере, ну и жертвовали охотнее. Как-то раз на праздник на «Комсомольской» вдохновение посетило, и я такую проповедь закатил, что пожертвования в два ящика палочкой упихивал. Случались и курьезы. На Преображение в храм привезли несколько ящиков яблок. Я их с собой прихватил и в переходе народ с праздником поздравлял, все радовались. А потом такой нагоняй получил! Яблоки-то совсем для другого дела предназначались…

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ, КОТОРОЕ В ОСНОВНОМ ПОДАВАЛО, УМЕРЛО ИЛИ СТАЛО НЕМОЩНЫМ, А МОЛОДЕЖЬ В СВОЕМ ВИРТУАЛЬНОМ МИРЕ ЖИВЕТ. ОНИ ДАЖЕ У ХРАМА НИЩИМ НЕ ПОДАЮТ: ПЕРЕКРЕСТЯТСЯ И ДАЛЬШЕ ИДУТ.

– Сложности с милицией или с «мафией попрошаек» возникали?

– Все блюстители порядка были на нашей стороне, мы же работали совершенно официально. Раз двухметровый мужик с матюками как схватит за бороду и потащит… Навстречу лейтенант – старший наряда. Он нас остановил, стал увещевать этого бугая, тот и на него полез. Милиционер маленький, щупленький так ласково скрутил хватуна да в отделение. Оказалось, это преподаватель театрального училища был, шел экзамены принимать.

Кстати, ставка вознаграждения для сборщика была определена в 15%. Вообще-то мало: ящик тяжелый, все время на виду. Думаю, четверть от собранного на руки было бы справедливее. С «мафией» сложностей не было. Пытались взять под «крышу», но мы их всех посылали в Никольский храм: «Видишь адрес на плакате – там наша крыша, с ней и договаривайся, а мы сами ничего не решаем».

За шесть лет наших трудов удалось восстановить колокольню и водрузить на нее крест. Тогдашний мэр Юрий Лужков, проезжая мимо, увидел крест в лесах на колокольне и велел подключиться городским службам. После того воссоздание храма пошло гораздо быстрее…

– Сейчас бы пошли собирать пожертвования?

– Нет. Старшее поколение, которое в основном подавало, умерло или стало немощным, а молодежь в своем виртуальном мире живет. Они даже у храма нищим не подают: перекрестятся и дальше идут.

Записал диакон Сергий Правдолюбов

Опубликовано: №22 (635) ноябрь, 2017 г.