СКОРБЯЩЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Новослободская улица ведет к «Домику»

Прихожане храма Всемилостивого Спаса ласково называют свой храм «Домик», ведь находится приход в единственно уцелевшем здании – трапезном корпусе бывшего Скорбященского монастыря. Да и он уцелел весьма условно – в советское время здесь устроили спортзал, снесли все перекрытия, довели здание до аварийного состояния. Икона Спасителя, висящая на баскетбольном щите, стала неким символом этой многолетней боли – так и не отданного Церкви собора.

Да, собор – цел! Естественно, с большими потерями, но здание функционирует. В нем снимают помещения мелкие фирмы, а принадлежит оно Станкину.

Построенный в 1891–1893 годах по проекту известного архитектора Ивана Владимирова, собор Скорбященского монастыря был не только главным строением обители, но и доминировал в застройке всей Новослободской улицы. Он изначально был стилизован под 17 век – крупномасштабный, неоштукатуренный, из красного кирпича, он играл значительную градостроительную роль.

Трудно переоценить и роль духовную – здесь часто служили Московские митрополиты, неоднократно молилась Великая Княгиня Елизавета Федоровна.

Собор был закрыт в 1929 году, Станкину здание передали в 1976-м, к тому времени все убранство было вывезено, живопись замазана, снесены главы и ярус звона колокольни. Станкин собирался полностью разобрать здание, однако помогло вмешательство общественности и, в частности, скульптора Томского.

Cегодня здание не узнать – входы с улицы обращены в окна, в алтаре, наоборот, окна пробиты. Установлены межэтажные перекрытия, перегородки, лестницы, сделана облицовка стен и обшивка сводов. Родные лестницы выломаны. Но несмотря на все утраты, здание до сих пор имеет огромную архитектурную ценность и должно быть возвращено Церкви для молитвы и реставрации.

Еще сложнее ситуация с монастырским некрополем – он полностью сохранился и находится под… детским парком! Несколько лет назад в парке хотели делать реконструкцию, и земляные работы осквернили бы сотни могил, тогда группе активистов удалось приостановить эти планы.

Сложно надеяться на полное восстановление монастыря, но по вере нашей будет нам. Сегодня же в «Домике» скромно располагается один из самых замечательных приходов столицы, который окормляет протоиерей Александр Ильяшенко, отец 12 детей и дедушка почти пятидесяти внуков, который и свое служение во многом посвятил самым маленьким прихожанам, которые, дай Бог, приведут своих детей не в домик, а в Собор Скорбященского монастыря!

Адрес: Новослободская ул., 58 стр 5

Пелагея Тюренкова

Опубликовано: №20 (633) октябрь, 2017 г.

