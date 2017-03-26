СОЛДАТ САМУИЛ

Война в байковом одеяле

Удивительный жизненный путь Алексея Ивановича Малькова из глухой мещерской деревушки, ставшего монахом Самуилом в Саввино-Сторожевском монастыре.

Детство

Будущий монах Самуил (Мальков) родился в семье плотника в Рязанской области, недалеко от города Спас-Клепики.

Жизнь трудная была. Родители умерли, когда Алексею было 11 лет (тогда они жили уже в Москве). Пятеро сирот голодали, старались подрабатывать у соседей за кусок хлеба. В школе Алексей учился очень хорошо, комната была увешана грамотами (их тогда только ввели), которые свидетельствовали о его успехах.

Война

Начало Великой Отечественной войны Алексей встретил в училище. Ему было суждено пройти тяжелейшие бои на Курской дуге. Несмотря на всю тяжесть военного времени, для Алексея после голодной Москвы, по его словам, наступил «курорт»: он был всегда одет и хоть как-то накормлен.

Однажды на фронт пришла посылка от его бабушки Параскевы, которой в ту пору было уже сто лет, – сухари и детское байковое одеяло. Сухари съели, а одеяло Алексей приберег. И не зря. Когда вскоре стали раздавать обувь, для невысокого Алексея с его 39-м размером не нашлось подходящей пары сапог: остались только 38-й и 43-й. Вот и пригодилось одеяло, из которого получились две пары портянок для большого размера. Тепло и удобно – всю войну проходил так. Еще кусок остался для шарфа. Командир часто приказывал: «Сержант Мальков, застегнитесь», – широкий ворот его шинели так торчал, что казалось, верхняя пуговица не застегнута. На что он всегда отвечал: «Я застегнут». Так любовь его верующей бабушки помогла пережить войну.

Духовные советы монаха Самуила

Как спастись в современном мире: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, Бога благодарите, злом за зло не воздавайте».

На фронте все верующими оказались. Монах Самуил вспоминает: «Сидим в окопах, а впереди раненые лежат, стонут: “Братья, помилосердствуйте”. Для меня это было проявлением веры людей, которые просили милости».

Чудеса

Сидит как-то Алексей в окопе, только что на передовую попал, и думает: «А немца я и не видел еще», – ростом-то невелик. Стал вылезать из окопа, а ему сразу пуля в каску, а был бы повыше, так и в лоб попала бы.

Однажды Алексею так захотелось спать, что лег где был и уснул. Когда очнулся, оказалось, что завален ветками и землей. Была бомбежка, а он так крепко спал, что ничего не слышал. Слева воронка, справа воронка, а на нем ни царапины.

Ранение

«Сквозное пулевое ранение верхней трети правого бедра», – вспоминает монах Самуил фронтовой диагноз и смеется. Полз и попал под пулю снайпера. Подумал, что умирает, и вспомнил: перед кончиной надо у всех близких попросить прощения. Начал просить мысленно прощения у бабушки. Долго он с ней прощался, а потом подумал, что есть и другие родные: «Сестра Тамара, прости. Брат Сергий, прости. Брат Михаил, прости…» Через какое-то время открывает глаза и думает: «Где я, на небе или на земле?» Разрывы снарядов слышатся, грязь в лицо полетела – живой еще! Пополз, нашел медсестру, попросил осмотреть себя, но она отказала, заявив, что он не из ее части. В итоге оказался у своих, где его вылечили: ранение не оказалось тяжелым. Правда, все равно комиссовали.

Как загорелась вера

Алексей не был воцерковленным и о вере мало что знал, но крест на шее всегда носил. Однажды, еще во время войны, он оказался на холме и увидел внизу сожженную деревню, печные трубы и нетронутый храм. Погода была переменчивой – то солнце, то тучи. «Вдруг, – вспоминает монах Самуил, – тучи разошлись, солнечный луч упал на купол храма и так засиял ярко, а у меня неописуемая радость на душе появилась, прямо благодать, стою и не могу с места двинуться. Только потом понял, что именно в этот момент вера во мне дала росток».

Любить врагов

В одиннадцать лет один одноклассник сильно избил Алексея, а он тогда был хоть и маленького роста, но очень крепким физически и мог навалять так, что мало не показалось бы. И вот когда его одноклассник избил, в голове у Алексея появилась мысль: «А дай-ка я ему не отвечу». И с тех пор он никогда ни одному человеку не отвечал на зло. Как бы его ни оскорбляли, унижали или даже били – все оставлял без ответа. Алексей еще и в храм не ходил, а эту заповедь христианскую строго соблюдал – чувствовал, что от этого душа ближе к Богу становится. А в храм пришел первый раз в жизни только в 48 лет.

После войны

Работал инженером-технологом на заводе в Москве. Был женат, подрастала дочка. Жена Зинаида была очень красивая и чистая душой, вышла за него в 33 года. Очень сильно любила его, но скрывала по скромности. Самое главное в семье, по словам монаха Самуила, – доверие. В его семье доверие было необыкновенное.

Любимые книги монаха Самуила: «Об умной или внутренней молитве» преподобного Паисия Величковского и труды архимандрита Иоанна (Крестьянкина).

Зинаида болела астмой. Однажды, когда к ним пришел врач, она говорит: «Я обойдусь, а вот муж как?» Он же был после аварии, с одной почкой, все внутри порвано… Врач ушел, а примерно через час Зинаида подошла к Алексею и сказала, что умирает… Так и умерла у него на руках. Алексей попросил в морг ее не забирать и три дня до похорон не ел и не спал, молился за нее. Вскоре и дочка погибла. Так Алексей остался один.

Первый раз в храме

Как-то в жаркий день с другом зашел в храм и вышел оттуда через двадцать минут: дольше находиться там было тяжело. Но, зайдя в церковь всего через несколько дней, будущий монах Самуил пробыл внутри целых пять часов, и показалось мало. Впоследствии он долгое время служил алтарником в измайловском храме Рождества Христова.

Монашество

Уже проходя пономарское послушание, Алексей Иванович оставался обычным мирянином. Однажды к ним на приход приехал известный схиархимандрит Илий (Ноздрин). Когда Алексей подходил к старцу под благословение, тот трижды назвал его Николаем. Алексей, конечно, удивился, а одна старая монахиня сказала, что, видно, монахом ему быть.

Он принял ангельский образ в Оптиной пустыни из рук самого отца Илия. Поскольку было Алексею тогда уже 79 лет, его решили постричь сразу в мантию. Хотели назвать Николаем, но потом нарекли Самуилом. Сначала он вернулся в Христорождественский храм, но через некоторое время, часто бывая в Саввино-Сторожевском монастыре, так прикипел к этой обители всей душой, что был принят в число братии. Сейчас монаху Самуилу 92 года.

Три правила счастья:

1. Счастлив тот, кто несчастья не боится и счастья не желает.

2. Счастлив тот, кто доволен тем, что у него есть.

3. Счастье в том состоит, чтобы других делать счастливыми.

Сергей Любимов

Опубликовано: №5 (618) март, 2017 г.