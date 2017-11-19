СТО ЛЕТ БЕЗ ИМПЕРИИ… КАК ДЕЛА?

Протоиерей Олег Стеняев: «2017 г. – только дети дойдут до Ханаана»

На творческом вечере «ПМ» 2 ноября в Международном фонде славянской письменности и культуры писатель, миссионер и постоянный автор нашей газеты протоиерей Олег Стеняев говорил об историческом значении Российской империи, а также проводил параллели между библейскими сюжетами и современностью.

Пять опор земного бытия

Выделяются пять естественных начал жизни, вне которых человек не может себя реализовать: личность, семья, нация, страна, религия. Вот граница ответственности, очерченная Богом в судьбе каждого из нас, некоторая Божественная данность, с которой диавол борется, используя принцип безразличия или, говоря современным языком, плюрализм. Что такое плюрализм в жизни Церкви? Это ереси, обновленчества. В жизни страны – гражданская война. В жизни национальной – геноцид. В жизни семьи – сексуальные извращения, блуд, нечистота. В жизни личности – шизофрения. Империя была таким образом бытия, который учитывал естественное начало человеческой жизни.

В поисках рая

Что влекло русского человека – казака, стрельца – идти за Урал, на восток? Если европейцы, двигаясь на запад, искали Эльдорадо, то мы двигались на восток в поисках… рая. Не случайно северное сияние называлось «райским светом». Когда казаки оказывались за Полярным кругом, они дивились и пытались вычислить это направление. «Яко на небеси, так и на земли» – вот настоящая конституция русского человека! Спасение мыслилось как написание иконы, для которой важен первообраз. Это отражено даже в русской речи. Образ и первообраз – понятия близкие, но не слиянные. Сравните: Царствие Небесное, но царство московское; воинство ангельское, но войско государево; на небе Господь, а на земле – государь. Наши предки выстраивали правильную иерархию ценностей! И когда империя рушится, именно по этим швам жизнь начинает переделываться.

Кто увидит расцвет России

Еврейский народ выходил из египетского рабства. Нечто подобное произошло и у нас, когда исчезла руководящая роль коммунистической партии. Убегая от красного террора, мы не успеваем дойти до православного Ханаана, и в образовавшем вакууме нравственной пустыни нам подсовывают новую национальную идею – культ золотого тельца. Чем жили те, кто был связан с египетским пленением? Они постоянно вспоминали котлы с мясом. Как сейчас многие ностальгируют по советской колбасе! Кто дошел до Ханаана? Только дети тех вышедших из Египта. Те, кто родились в Египте, вышли из него с рабским чувством; они легли костьми в пустыне. А новое поколение, уже воспитанное без рабского чувства, вошло в Ханаан. Мы, «сделанные в СССР», зараженные этим страхом, раболепным чувством преклонения перед властью, скорее всего, не увидим расцвета России. Мы не дойдем. Но и Моисей не дошел до Ханаана, зато он созерцал перед самой смертью те земли, куда должны будут войти его дети. Так и мы должны радоваться новому поколению, осознавая некоторое свое умаление.

Записала Анастасия Чернова

Опубликовано: №22 (635) ноябрь, 2017 г.