В Крокус Сити Холле вновь прозвучала монументальная оратория митрополита Волоколамского Илариона – «Страсти по Матфею»

Огоньки в глубине сцены, строгая и одновременно волнующая мелодия струнного оркестра. Так ветер шумит поздним вечером. Оратория митрополита Илариона помогает приблизить нашу современную жизнь к вечным событиям Страстной седмицы. Все происходит здесь и сейчас. Потоки дождя, кроткие слова Спасителя… скорбь и радость Воскресения. Музыка словно рисует красками, запечатлевая дыхание происходящего; визуальное сопровождение вот-вот растворится, обратившись в мелодию. Все становится цельным, воспринимаясь как единое полотно.

«Очень часто люди спрашивают: почему Бог поступает так, а не иначе? Почему в мире столько зла, гибнут невинные люди? – говорит митрополит Иларион. – Ответ один: Иисус Христос. Творец послал Своего Единородного Сына, чтобы Он спас нас, очистил от грехов, дал надежду на воскресение. Я хотел бы, чтобы Христос жил в ваших сердцах».

Приступить к воплощению призыва владыки зрители могли этим же вечером: каждому был подарен Новый Завет, можно было также приобрести пасхальные куличи, средства от продажи которых пойдут на спасение детей.

Митрополит Волоколамский Иларион рассказал «ПМ» об особенностях оратории.

– Ваше Высокопреосвященство, разные виды искусств, как известно, взаимосвязаны: слово в основе своей музыкально и рождает мелодию, которая, в свою очередь, претворяется в картину. Какие виды живописи и архитектуры наиболее соответствуют звучанию вашей оратории, выражают ее дух?

– Храмы в византийском стиле, а также балканские фрески. Очень люблю древнюю каноническую живопись. Считаю, что она наиболее полно выражает дух Евангелия и подлинный дух христианства. В Москве такие фрески мы можем увидеть, например, в храме Усекновения главы Иоанна Предтечи, что в Черниговском переулке.

– Почему ведущие темы отданы струнной группе?

– По первой своей профессии я скрипач. Поэтому струнные инструменты чувствую больше, чем фортепиано и духовые. Кроме того, главная идея композиции в том, чтобы звучали два хора: человеческих голосов и струнных инструментов.

– Ваши впечатления от этой площадки?

– В зале, где исполняется в основном эстрадная музыка, был аншлаг. Дважды в год мы исполняем здесь «Страсти по Матфею» и Рождественскую ораторию.

Мнения слушателей

Татьяна Гриднева, микробиолог

«ПРИХОЖУ УЖЕ ВТОРОЙ РАЗ»

– На концерт я пришла уже второй раз! Оратория помогает подготовиться к светлому празднику Пасхи, глубже осознать значение Воскресения Христова. Ощущения во время звучания композиции просто необыкновенные. Вместе с музыкой ты поднимаешься над всеми бытовыми проблемами, над суетой, очищаешься, одухотворяешься. Когда я слушала музыку в первый раз, мне казалось, что душа парит, соприкасаясь с небесными мелодиями и словами вечности. Сейчас больше вслушивалась в текст, проживала евангельскую историю.

Елена Котелкина, балерина

«НЕ ХВАТИЛО ДРЕВНЕГО СЛОВА»

– «Страсти по Матфею» – очень своевременное и необходимое произведение. Но меня смутило чтение Евангелия на русском языке. По моим ощущениям, церковнославянское слово лучше бы вплеталось в музыку оратории, такую одухотворенную и живую. Да и воздействует церковнославянский текст намного сильнее, оставляя отпечаток в сердце. А на экранах, которые были в зале, можно давать русский перевод.

Справка

Монументальная оратория «Страсти по Матфею» митрополита Илариона (Алфеева) для солистов, хора и струнного оркестра вышла в свет в 2007 году. Произведение звучало более 80 раз в городах России, ближнего и дальнего зарубежья. Ораторию исполняли выдающиеся музыканты нашего времени, лучшие оркестры, хоры и солисты оперной сцены. Дирижер оркестра – народный артист СССР Владимир Спиваков. Текст Евангелия в русском переводе читает сам автор.

Анастасия Чернова