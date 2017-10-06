СТРАСТИ ПО СТРАСТНОМУ

Наши дети на уроках москвоведения расскажут, что когда-то на месте монастыря был кинотеатр

Прошлым летом во время прокладки траншеи в рамках программы «Моя улица» из-под земли показались белокаменные стены Страстного монастыря с хорошо сохранившимися коваными деталями.

Хотя та находка не имела видимых последствий (стены не поместили под стекло, обнаруженные резные элементы не передали музеям), о воссоздании обители или хотя бы одного из ее храмов заговорили не как о странной блажи, а как о насущной необходимости. Тем более что спустя год мы скорбно отметили 80-летие полного разрушения монастыря. Сегодня о Страстном монастыре на Пушкинской площади напоминают три памятных знака. Один установлен у фонтана – там, где стояла величественная колокольня. Второй – под лестницей кинотеатра, на месте бывшего соборного храма. Третья табличка располагается на единственном уцелевшем здании монастыря – келейных корпусах. Сейчас в этом доме – редакция журнала «Новый мир». Ну а главное напоминание о монастыре – Страстной бульвар, которому удалось сохранить свое название.

Вот уже десять лет идею восстановления обители поддерживает настоятель храма Успения Богородицы в Путинках протоиерей Алексий Гомонов. Ему сегодня мы предоставляем слово.

Специально для «ПМ» Протоиерей Алексий Гомонов:

СТРАСТНОЙ МОНАСТЫРЬ НУЖЕН НАШЕМУ ГОРОДУ Страстной монастырь – единственный в мире, названный в честь Страстной иконы Божией Матери. Особенность этого образа в том, что на нем к Богородице по воздуху приближается ангел с орудиями страдания Господа Иисуса Христа. Икона прославилась чудесами по многочисленным фактам исцелений, изгнания бесов. В начале XVII века царь Алексей Михайлович захотел поместить эту чудотворную икону в один из московских храмов. Ехали с нею из-под Нижнего Новгорода, из села Палицы. И уже в Москве, у Тверской заставы, кони остановились, и, как ни погоняли их дальше, повозка с места не сдвинулась. Сейчас это место отмечено поднимающейся с Пушкинской площади широкой лестницей одноименного кинотеатра. Наши предки в духовном смысле были гораздо догадливее нас и поняли: Божия Матерь захотела остаться именно здесь. Они построили сначала деревянный храм, потом каменный собор, а дальше вырос монастырь. Почему мы так горячо хотим возродить Страстной монастырь? Потому что Пушкинская площадь (которая ранее называлась Страстной) – одна из центральных площадей Москвы, она любима и простым народом, который там с удовольствием гуляет, и всякого рода желающими «выступать». Очень часто там разгораются ненужные страсти. Как сделать обстановку на Пушкинской мирной и спокойной и днем, и ночью? Поставить храм, возносить молитву. Хороший пример – восстановленная Иверская часовня. У Воскресенских ворот Китай-города – кипящий людской котел. Но сколько народу заходит помолиться в часовню… Центр Москвы очень востребован именно для молитвы, так почему же на Пушкинскую не вернуть хотя бы один храм из бывших трех монастырских? Кстати, одна из церквей бывшей обители была освящена в честь Антония и Феодосия Киево-Печерских. Как она нам сейчас необходима, чтобы соединить русский и украинский народы! Уже больше десяти лет мы молимся и совершаем крестные ходы на месте снесенного монастыря. Недавно к начинанию подключился наш Предстоятель: от имени Святейшего Патриарха ушло уже два письменных обращения в столичное правительство. Наступает понимание, что единственный в мире Страстной монастырь сейчас нужен Москве не менее, чем в прошлые века.

Подготовила Пелагея Тюренкова

Опубликовано: №18 (631) сентябрь, 2017 г