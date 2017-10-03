Как совместить его с любовью?

Мы часто слышим, что Господь нас любит и ожидает нашей любви в ответ, призывает нас любить, как апостола Петра после Своего Воскресения. Но как это чувство сочетается со страхом перед Вседержителем?

Протоиерей Николай Соколов, кандидат богословия, доцент, настоятель храма святителя Николая в Толмачах: НАЧАЛО ПРЕМУДРОСТИ – СТРАХ ГОСПОДЕНЬ

Так сказал псалмопевец. Страх Божий – не тот страх, который испытывает человек, когда видит извержение вулкана, молнию, гром, какие-то прещения со стороны близких или властителей. Страх здесь основан на любви к Богу, на великой радости от того, что есть Он, Который нас создал, нас любит, дает нам возможность жить на земле. И Которому известны все наши мысли, желания, и у Которого все дела написаны в Книге жизни. Этот страх Божий порождает ответную любовь.

Если ты любишь человека, то не хочешь его ничем оскорбить, будешь по возможности даже скрывать свои недостатки, чтобы его не обидеть. А Господь все видит и знает, поэтому страх Божий заключается в том, что мы должны постоянно идти к Богу, то есть проявлять свою любовь к Нему.

Епископ Гдовский Фома, викарий Псковской епархии: СТРАХ БОЖИЙ –ВЕРА В БОГА

Это страх не животный, не страх наказания. Мы призваны бояться Бога как любящего отца. Маленькие дети боятся родителей не из-за того, что те их изобьют, убьют или изуродуют. А прежде всего потому, что любят родителей, и в этой любви проявляется этот страх. Еще страх Божий – это вера в Бога и доверие Ему всей нашей жизни. Мы доверяем Богу, мы Бога любим, стараясь исполнять Его заповеди, и через это послушание проявляется и любовь, и страх Божий.

Протоиерей Павел Гумеров, настоятель храма святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских в Марьине: БОГА БОЙТЕСЬ – ЦАРЯ ЧТИТЕ

Слово «боязнь» в славянском языке имеет два значения: боязнь каких-то репрессивных мер, когда наказывают за преступление, и боязнь трепетная, боязнь огорчить Бога, – подобно тому как хорошие дети боятся расстроить родителей. Наказание – отнюдь не порка и не репрессии, а научение, которое не всегда приятно, а иногда и болезненно. Это боязнь причинить любимому существу боль, огорчения, страдания.

Протоиерей Артемий Владимиров, старший священник Алексеевского ставропигиального женского монастыря: ВОЗВЫШЕННЫЙ СТРАХ УМНОЖАЕТ ЛЮБОВЬ

Господь есть любовь. Если мы хоть в малой мере эту любовь чувствуем, ею дорожим, то, конечно, и падше призваны хранить союз с Творцом, должны бояться отдалиться от Христа, потерять Его милость. Подобное трепетное чувство и стремление беречь Божий дар именуется в Священном Писании страхом Божиим, ничего общего не имеющим с боязнью разбойников или болезней. Человек, который мало-помалу предоставляет место в своем сердце для этого возвышенного страха, то есть стремления всегда быть с Богом, никогда не отлучаться от него, чувствует, как радость, мир, благо­дарение умножаются в его душе.

Архимандрит Стефан (Тараканов), заместитель председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству: ОТ РАБСКОЙ БОЯЗНИ К СЫНОВНЕЙ ЛЮБВИ

Отцы Церкви говорят о трех состояниях человека по отношению к Богу. Человек может испытывать страх, боязнь наказания – это состояние раба. Стремление получить награду – состояние наемника. И состояние сына – это любовь. Первое из этих состояний основано на примитивных представлениях о Боге. Но, как ни парадоксально, страх и боязнь бывают и у любящего – когда человек боится оскорбить и обидеть своими поступками того, кого он любит. Такой страх Божий должен сохраняться у человека, любящего Бога, до самой смерти.

Подготовил Владимир Ходаков

Опубликовано: №18 (631) сентябрь, 2017 г.