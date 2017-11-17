СУШИТЕ СУХАРИ

Рецепты революции

Предлагаем читателям насладиться революционным меню из книги М. Сивицкой «Кулинарный сборник самых простых, скорых и дешевых блюд», изданной в 1917 году. Эта книга была призвана разнообразить скудные и безыскусные блюда тяжких лет. В аннотации к изданию сказано, что оно предназначено для тех, кому «дорога каждая копейка». Чтобы полнее погрузиться в историю, рекомендуется готовить на керосинке.

Закуска: Огурцы со сметаной

Огурцы очистить, нарезать, посыпать солью, положить сметаны, посыпать укропом.

Первое блюдо: Похлебка из черного хлеба

Приготовить грибной навар. Черствый черный хлеб натереть на терке, искрошить одну луковицу и поджарить в масле, потом смешать с протертым хлебом, потушить вместе несколько минут, соединить с грибным наваром, положить тмину, перцу, прокипятить и заправить сметаной. Вместо тертого хлеба можно взять мелко истолченных хлебных сухарей, только не очень много, чтобы не была слишком густа похлебка. Грибы тоже можно заменить салом и грудинкой.

Если от супа остался черный хлеб, можно насладиться яичницей.

Кусочки черствого хлеба (черного или белого) поджарить на сковороде. Яйцо разболтать с двумя ложками молока, вылить на поджаренный хлеб и запечь вместе (когда запечется, хлеб нужно перевернуть).

Опубликовано: №21 (634) ноябрь, 2017 г.