СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ОТМЕТИЛ ЧЕТВЕРТЬВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ

18-19 ноября 2017 года в Москве прошли торжества в честь 25-летия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, ставшего первым в истории России церковным вузом, где мирянин может получить высшее светское богословское образование.

Торжества начались 18 ноября, в день 100-летия избрания на патриарший престол святителя Тихона — небесного покровителя ПСТГУ. В этот день в Князь-Владимирском храме университета архиепископом Верейским Евгением была совершена Божественная Литургия.

На торжества по случаю юбилея университета прибыли викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси епископ Пантелеимон, три митрополита Грузинской Православной Церкви, руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов и многие другие. Открыл церемонию ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университет протоиерей Владимир Воробьев.

Свои поздравления по случаю юбилея вуза его коллективу передал Святейший Патриарх Кирилл. Многие преподаватели и сотрудники университета были отмечены в этот день церковными наградами и научными званиями. Церемония завершилась праздничным концертом хоровых коллективов ПСТГУ.

Справка Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет начинался в 1980-е годы с катехизаторских лекториев и богословских курсов. В 1992 году по благословению Святейшего Патриарха Алексия II они были преобразованы в Свято-Тихоновский богословский институт, а в 2004 – в университет, располагающийся в историческом Московском Епархиальном доме, где сто лет назад проходил Поместный Собор, восстановивший Патриаршество на Руси. Разоренный в годы большевизма, в 2004 году Епархиальный дом был возвращен Церкви и по благословению Святейшего Патриарха Алексия II передан для размещения в нем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Сегодня в университете аккредитовано 53 образовательные программы: 26 программ бакалавриата, 17 — магистратуры, 8 — аспирантуры, а также 2 программы специалитета и программа среднего специального образования. За 25 лет в университете прошли обучение и получили дипломы более 7500 человек из многих регионов России. Более 1000 человек, окончивших вуз, приняли священный сан. Сегодня в университете аккредитовано 53 образовательные программы: 26 программ бакалавриата, 17 — магистратуры, 8 — аспирантуры, а также 2 программы специалитета и программа среднего специального образования. За 25 лет в университете прошли обучение и получили дипломы более 7500 человек из многих регионов России. Более 1000 человек, окончивших вуз, приняли священный сан.

Фото Александра Филиппова