СВЯТОЕ ДЕЛО

О попутной пользе одного обряда

Некоторые из моих знакомых, даже посещающие храм, скептически относятся к церковным таинствам и обрядам, считая их неким красивым ритуалом вроде бросания букета невестой. Взять, к примеру, освящение дома или офиса.

Один из приятелей квартиру освящать особо желанием не горел, жена больше настаивала. Священник пришел, все освятил, молитвы прочитал, святой водой покропил. А на прощание и говорит: «Я заметил у вас в кабинете иконы. Это хорошо! Только вы прямо рядом с ними курите. Это плохо! Представьте, что святые, и Сам Господь, и Пресвятая Богородица, что на иконах изображены, прямо перед вами стоят (как и есть на самом деле), а вы им прямо в лицо дымите! Разве это красиво? Никуда не годится!» И ушел.

Через некоторое время мой знакомый звонит: «И зачем я только священника позвал! Как раньше хорошо было! Курил где хотел, а сейчас как отрезало».

«Закурил и случайно на иконы глянул. Вспомнил слова батюшки, и вдруг так стыдно стало, не передать! Почувствовал себя мальчишкой, которого старшие с сигаретой в кустах застукали. И смех и грех! Сейчас вообще курить в кабинете не могу, вот тебе и освятил квартиру!»

Я за товарища очень обрадовался, потому что он человек хоть и не особо воцерковленный, но искренний и умный и правильные выводы делать умеет. Знаю истории с освящением еще интереснее. Как-то раз мой друг, настоятель одного из екатеринбургских монастырей, позвал меня пойти вместе с ним городской телеканал освящать. А через неделю его директора уволили как не соответствующего занимаемой должности. Другой мой знакомый священник ездил терминалы на таможне освящать. Так потом там вскрылись многочисленные нарушения и разные злоупотребления и половину сотрудников поувольняли. Раньше все было шито-крыто, а только освятили – и на тебе…

Денис Ахалашвили

Опубликовано: №19 (632) октябрь, 2017 г.

