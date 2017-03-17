СВЯТОЙ ПАТРИК — НАШ!

Новые имена древних святых Западной Европы в Русских святцах

Важным вопросом, рассмотренным в рамках прошедшего заседания Священного Синода, стало включение в месяцеслов имен древних святых, подвизавшихся в странах Центральной и Западной Европы до 1054 года. Комиссия по составлению месяцеслова провела работу над формированием списка древних святых на основании сведений об их почитании православными в западноевропейских епархиях Русской Православной Церкви, а также на основании традиции их почитания в других Поместных Православных Церквах.

В общей сложности в месяцеслов были включены имена более полутора десятков святых, подвизавшихся в западных странах, среди которых – святитель Патрикий, просветитель Ирландии, более известный среди верующих нашей страны как святой Патрик.

Справка

День святого Патрика отмечается ежегодно в западных странах 17 марта – в день земной кончины небесного покровителя Ирландии (ок. 385−461 н. э.). 30 марта, когда праздник будет отмечать Русская Православная Церковь, – это 17 марта по старому стилю.

Комментарий

Владимир Легойда, глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ:

«При рассмотрении вопроса о включении в месяцеслов святых, подвизавшихся в Центральной и Западной Европе до 1054 года, Комиссия руководствовалась следующими критериями: безупречным исповеданием православной веры; обстоятельствами, при которых состоялось прославление; современным почитанием в зарубежных епархиях Русской Православной Церкви и Поместных Православных Церквах».

Лидия Сергеева

Опубликовано: №5 (618) март, 2017 г.

