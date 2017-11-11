СВЯТОЙ ПРОФЕССОР

К 80-летию мученической кончины и 150-летию со дня рождения члена Поместного Собора 1917–1918 гг. Ивана Попова

О личности масштаба профессора-мученика Ивана Васильевича Попова писать сложно. Родившийся не в Москве и пострадавший вдали от столицы, он щедро обогащал плодами своих талантов Московскую землю. Потому и почитаем мы его как земляка и вспоминаем его в Соборе Московских святых.

Всю свою жизнь Иван Васильевич Попов положил на служение Церкви, церковной науке и преподаванию богословских дисциплин. Не вступив в брак, он вел очень строгую жизнь аскета. Один из исследователей историко-богословского наследия Попова профессор Константин Скурат пишет о нем так: «…был человеком больших дарований и исключительного трудолюбия. В своих патрологических трудах он умело сочетал богословский и философский анализы с исторической демонстрацией. Истина святоотеческой веры им воспринимается и показуется как истина разума или как ра­зум истины. Он намеревался представить историю Церкви в “лицах” святых отцов – в плане единого Предания Церкви, положить основы к построению своего рода исторического богословия».

Студент Волков, слушавший лекции Ивана Васильевича в академии, вспоминал о нем в мемуарах: «Пожилой мужчина с аскетически строгим, худым, окаймленным небольшой бородой лицом на первый взгляд не привлекал внимания, и только приглядевшись, можно было увидеть в его глазах глубокую сосредоточенность и внутреннюю силу. Последнюю он смог вполне проявить позднее, во время своих неоднократных ссылок и в изгнаниях, когда в крайне трудных условиях жизни не терял стойкости и бодрости духа, перенося лишения с мужеством мученика древних времен».

В 1917 году Иван Васильевич был избран членом Поместного Собора от Московской духовной академии, став заместителем председателя по ее отделу. В связи с возникшим обновленчеством в 1922 году некоторыми церковными людьми составлялись списки православных архиереев, удалившихся в раскол. Как хорошо знавший церковную жизнь, Иван Васильевич стал их дополнять и, консультируясь с митрополитом Петром (Полянским), уточнять. Конечно, эта деятельность не осталась без пристального внимания советской власти. Арестованный по доносу, Иван Васильевич был осужден на тюремное заключение и остаток жизни (за исключением двух с половиной лет) провел в лагерях и ссылках, где и принял мученический венец.

Вехи жизни

17 января 1867 года родился в городе Вязьме (Смоленская губ.) в семье священника.

1888 – окончил Смоленскую духовную семинарию.

1892 – окончил Московскую духовную академию.

1897 – защитил магистерскую диссертацию.

1898 – назначен экстраординарным профессором по кафедре патристики.

1903 – редактор «Богословского вестника».

1906 – слагает с себя обязанности редактора «Богословского вестника» после необоснованного обвинения в либерализме.

1907 – приват-доцент историко-филологического факультета Московского университета по кафедре истории Церкви.

1911–1912 – издана книга «Конспект лекций по патрологии».

1917 – докторская диссертация «Личность и учение блаженного Августина». Избран членом Поместного Собора от Московской духовной академии.

1918–1923 – преподавал в Московской духовной академии (до ее закрытия в 1920 г.) и в Московском университете.

1919 – читал лекции на неофициальных богословских академических курсах в Москве.

1923 – участвовал в передаче за границу патриаршего указа митрополиту Платону (Рождественскому) о назначении его митрополитом Северной Америки.

10 декабря 1924 года арестован и заключен в тюрьму ОГПУ.

19 июня 1925 года приговорен к трем годам заключения в Соловецком концлагере. Там стал автором текста обращения православных епископов к советскому правительству, вошедшего в историю как «Памятная записка соловецких епископов».

4 ноября 1927 года приговорен к трем годам ссылки на реку Обь под Сургут.

11 декабря 1930 года возбуждено новое уголовное дело.

8 февраля 1931 года лишен права проживания в ряде областей и краев.

1932 – разрешено вернуться в Центральную Россию.

1934 – поселился в Люберцах и восстановил связи с оставшимися в живых учениками и знакомыми по академии.

21 февраля 1935 года – новый арест.

26 апреля 1935 года Особым совещанием при НКВД СССР приговорен к пяти годам ссылки в Красноярский край.

9 октября 1937 года, находясь в ссылке, арестован и заключен в тюрьму в Енисейске.

5 февраля 1938 года тройкой НКВД приговорен к смертной казни.

Расстрелян 8 февраля 1938 года.

Диакон Сергий Правдолюбов

Опубликовано: №21 (634) ноябрь, 2017 г.