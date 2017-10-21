СВЯТЫНИ ИЗ СПЕЦФОНДА

Иконы и детали убранства из снесенных столичных церквей демонстрируют в Третьяковке

К столетию революционных потрясений и 870-летнему юбилею столицы Государственная Третьяковская галерея подготовила интереснейшую выставку в не совсем свойственном этому музею историко-мемориальном формате. В камерном пространстве одного из залов на третьем этаже Инженерного корпуса представлены три десятка предметов из 17 старинных московских церквей, разрушенных в 1920-е – 1930-е годы. Постоянно все эти иконы, Евангелия, кресты и священные сосуды хранятся в закрытом для публики фонде драгоценных металлов и камней. Собирая экспозицию, Третьяковка сделала акцент не на особенностях изделий как памятников декоративно-прикладного искусства, а на церковной и культурной памяти демонстрируемых святынь. На деликатно размещенной в углу сенсорной панели посетители могут увидеть, где располагался каждый из 17 погибших храмов, и прочитать краткие историко-архитектурные справки. За каждой из витрин – своя история: иногда драматическая, иногда трагическая.

Икона Божией Матери «От бед страждущих» из Скорбященского монастыря

Редкий для Москвы образ известен в нашей Церкви со второй ­половины XVII века, когда на Руси получили широкое распространение западноевропейские гравированные издания. По-видимому, эту икону в серебряном окладе в Скорбященский монастырь вложил некий безвестный жертвователь. В 1920-е годы обитель закрыли, а в 1960-е большинство ее зданий снесли, разобрав колокольню и главы монастырского собора.

Дробницы (миниатюрные вставки из драгоценных металлов) с напрестольного Евангелия из храма свв. блгвв. Бориса и Глеба у Арбатских ворот

От самого Евангелия помимо этой пятерки миниатюр, оправленных в серебряные фигурные рамки со стразами, уцелела только нижняя крышка (ее в 1940 году передали в Московское высшее художественно-промышленное училище). Некогда стоявшая на западных рубежах столицы церковь Бориса и Глеба считалась храмом русской ратной славы. Возможно, поэтому выполненные в технике финифти эмалевые накладки с изображением Воскресения Христова и четырех евангелистов так напоминают воинские ордена.

Евхаристический набор из Успенского храма в Витеневе

Серебряные потир, дискос, звездица, копие, лжица и тарели были реквизированы в храме подмосковной усадьбы Головиных незадолго до сноса того в 1930 году. Вероятно, поначалу позолоченные изделия раннего XVIII века советским искусствоведам не показались ценными, и одну из тарелей, готовя к переплавке, успели варварски смять вчетверо. Спасти комплект удалось чудом, но в Третьяковку он поступил изуро­дованным и буквально черным. Отреставрировать священные сосуды смогли только теперь.

Богоматерь Елеуса из церкви Параскевы Пятницы на Пятницкой улице

Единственная дошедшая до нас работа основателя известной династии иконописцев Потапа Осташковца датируется 1677 годом. Образ из храма, на месте которого теперь красуется наземный вестибюль станции метро «Новокузнецкая», создан в лучших традициях изографов Оружейной палаты.

Икона преподобного Сергия Радонежского в серебряном окладе из церкви в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» близ Девичьего поля

Прихожане преподнесли этот образ настоятелю протоиерею Сергию Воронову 20 июня 1887 года в подарок к 30-летию его священнической хиротонии. В верхних медальонах мастер запечатлел облик храмовой иконы и еще одной святыни этой церкви – иконы Божией Матери «Нечаянная Радость», а внизу разместил ростовые фигуры апостола Марка и святителя Димитрия Ростовского, в честь которых были освящены боковые приделы. До наших дней драгоценную святыню разобранного в начале 1930-х годов храма донесли потомки настоятеля – через его зятя и преемника протоиерея Иоанна Троицкого, дочь которого Анна, в свою очередь, завещала ее племяннице своего мужа Алевтине Ершовой. Четыре года назад Алевтина Владимировна и подарила икону Третьяковке.

Дмитрий Анохин

Фото Владимира Ходакова

Опубликовано: №19 (632) октябрь, 2017 г.

Специально для «ПМ» Людмила Ковтырева, научный сотрудник отдела древнерусского искусства Государственной Третьяковской галереи, кандидат искусствоведения: – Коллекция фонда драгоценных металлов складывалась во многом стихийно. Предыстория ее связана с выбором самого основателя нашего музея Павла Третьякова. В 1890-е годы он начал системно собирать иконы, в том числе и в драгоценных окладах. Ведь без древнерусских памятников невозможно представить историю отечественного изобразительного искусства. Московский отдел народного образования, в ведение которого в 1918 году перешли все храмы города вместе с имуществом, в 1920–1930-е годы начал передавать в Третьяковскую галерею лучшие произведения искусства. Те из них, которые имели в своем составе драгоценные металлы или драгоценные камни, подлежали особому хранению. Так и возник особый фонд драгоценных металлов, на базе которого состоялась первая в его истории выставка.

ВЫСТАВКА «СОХРАНЕННЫЕ СВЯТЫНИ МОСКВЫ УШЕДШЕЙ» ОТКРЫТА ДО 21 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА