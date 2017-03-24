ТАЙНЫ ПРЕОБРАЖЕНКИ

Парадоксы древней Преображенки: Суворовская улица без полководца, церковь без алтаря и две общины под крышей одного храма

Этого удивительного района у Преображенской заставы древнего Камер-Коллежского вала почти не коснулись советские преобразования и переименования. До наших дней сохранились улицы, названные в честь купцов, домовладельцев, бояр и даже личного телохранителя государя императора… Добрались большевики лишь до Прогонной улицы, переименованной в честь устроившего взрыв в Зимнем дворце террориста Халтурина.

Улицы Потешная, Игральная, Девятая Рота хранят в своих именах память о юности Петра с его потешными полками и «игрушечным» флотом. Именно здесь на исходе XVII века была основана регулярная армия России. В 1987 году власти даже собирались поставить на углу Преображенского вала и Ковылинского переулка памятник 300-летию первой русской армии и разбить аллею воинской славы. Но и поныне о тех благих намерениях свидетельствует лишь закладной камень с мемориальной надписью.

Ковылинский переулок назван по имени купца Ильи Ковылина (XVIII век) – основателя Преображенского кладбища, а также первого лидера существующей до сих пор мощной общины старообрядцев-беспоповцев Федосеевского толка. Обманом, хитростью, богатыми взятками (старообрядцы жили весьма небедно) и удивительной способностью подстроиться под любую власть федосеевцы (последователи Ковылина) избежали преследований и при Павле I, жестко боровшемся с беспоповскими сектами, и при Александре I (от которого федосеевцев защищал князь Куракин), и даже в советское время. А в 1990-х годах община вернула себе всю территорию Преображенской заставы (кроме принадлежащей Преображенскому рынку) и снова отгородилась от мира.

Никольский единоверческий монастырь – бывший православный монастырь, устроенный по правилам единоверия. Открыт по ходатайству святителя Филарета с высочайшего соизволения на территории мужского отделения беспоповского Преображенского богадельного дома в 1865–1866 гг. В настоящее время в Успенском приделе (на фото – слева) находится часовня старообрядческой общины Поморского согласия, а в основном объёме (на фото – справа) – храм Русской Православной Церкви

Старообрядческая Крестовоздвиженская церковь на Преображенской заставе никогда не закрывалась с момента своего возведения в 1811 году. В конце 1960-х – начале 1970-х годов, когда развалины Преображенской заставы со старинными стенами и высокими угловыми башнями были у нас, московских мальчишек, любимыми местами для игр, мы боялись и подходить к этой церкви, напуганные рассказами о суровых староверах. Спрятавшись в развалинах и кустах, мы с интересом наблюдали, как собирались на богослужения словно сошедшие со страниц учебника истории люди: в старинных пальто и плащах, с бородами, с тростями, а некоторые даже в цилиндрах вместо обычных головных уборов (это в 1970-е годы!). Крестовоздвиженская церковь, которую сами федосеевцы именуют «соборной часовней», имеет необычную для православного храма архитектуру. Ее восточная сторона словно обрезана ножом: там нет алтарного выступа. Дело в том, что у беспоповцев, по причине отсутствия священства, нет и алтаря: за иконостасом в их часовнях – глухая стена.

Рядом с церковью по сию пору сохранилась классическая русская изба-четырехоконка с крыльцом и голубятней. В детстве мы, не зная, что у этой группы староверов нет духовенства, называли ее «домом старообрядческого попа». На современных картах она обозначена как «дом Преображенской богадельни», но на моей памяти жили там вовсе не одинокие старики, а некий мужик сурового вида (вероятно, глава общины). Сегодня изба выглядит заброшенной, нежилой, хотя все окружающие строения, ныне отгороженные от посторонних глаз глухим забором и будкой охраны, бережно отреставрированы и превращены в общинные келейные корпуса и хозпостройки.

Через Ковылинский переулок – Никольский единоверческий монастырь. Когда-то здесь находилась мужская половина Преображенской общины, которую потом переселили к Крестовоздвженской часовне, на одну территорию с женской. Построенная в 1784 году Никольская церковь с огромной отдельно стоящей колокольней, была передана Никольскому единоверческому монастырю. Затем, уже после переворота 1917 года, главная часть храма перешла к раскольникам-обновленцам, оставив единоверцам только Успенский придел, отгородившийся от Никольского внутренней глухой стеной. В 1930-е годы, когда обновленцы бросили Никольскую часть, ее вернули Русской Православной Церкви, а бывший единоверческий Успенский придел передали старообрядцам-беспоповцам Поморского согласия. Так и сосуществуют поныне на одной территории, под крышей единого храма, две общины: справа – православные, слева – беспоповцы…

Перейдя Преображенский вал, попадаем в еще один удивительный квартал исторической Москвы. Улица Суворовская не имеет никакого отношения к великому полководцу, а названа в честь домовладелицы XVIII века премьер-майорши Анны Суворовой. Параллельная ей Девятая Рота сохранила свое название с петровских времен, когда на этом месте располагались казармы 9-й роты лейб-гвардии Преображенского полка. Последняя перед набережной Яузы Бужениновская улица уже триста лет носит имя зодчего XVII века Михаила Буженинова, строителя Преображенского путевого дворца царя Алексея Михайловича.

Справка

Преображенская старообрядческая община – группа старообрядцев-беспоповцев Федосеевского согласия в Москве. Основана на территории Преображенской заставы купцом И.А. Ковылиным в 1771 году вместе с Преображенским кладбищем. Ныне занимает территорию бывшей женской обители, Преображенской богадельни и Крестовоздвиженскую церковь («соборную часовню») 1811 года постройки.

Цитата

«Единоверие есть совокупность приходов Русской Церкви, единых с ней по вере, но разнствующих от нее в обряде. Единоверие есть отдел старообрядчества, допущенный на основании единства в вере в общение с Российской Церковью… Единоверие есть примиренное с Русской и Вселенской Церковью старообрядчество».

Священномученик епископ Симон (Шлеев)

280 лет исполнилось 12 марта со дня рождения Василия Ивановича Баженова, гениального архитектора, автора дома Пашкова и архитектурного ансамбля Царицыно, едва не изменившего облик Московского Кремля так кардинально, как не удалось его изменить даже при советской власти. Подробнее о баженовской Москве читайте в следующем номере.

Андрей Клочков

Опубликовано: №5 (618) март, 2017 г.