ТРЕБУЮТСЯ АКТУАЛИЗАТОРЫ

Кто напишет новые притчи?

В острой необходимости церковной миссии в интернете практически никто не сомневается. Свидетельствует об этом и сама жизнь в виде возникновения целых сетевых субкультур вроде рэп-баттлов. Сегодня спор ведется о форматах и языке православного благовестия в сети.

Чтобы разобраться в этой проблеме, необходимо определиться, куда двигаться. Проследим за терминами, потому что в этимологии нередко кроется суть процесса. Сначала он назывался благовестием, затем веропроповедничеством, после – миссионерством. Да, всё это синонимы, и обозначают они примерно одно и то же, но в разные эпохи употреблялись одни термины и реже – другие. Потому что в них были заложены приоритеты, на которые опирались миссионеры в разное время. Сначала на земле было необходимо распространить Благую Весть о пришествии в мир Спасителя. Затем, когда о Христе многие люди уже узнали, но вероисповедания расплодились во множестве – потребовалась проповедь и апологетика православной веры. Слово «миссия» устоялось, когда поле для веропроповедничества невообразимо расширилось до множества направлений и стало целой наукой.

Сегодня, на мой взгляд, во главу миссии должна быть поставлена актуализация. Думается, основной задачей церковного актуализатора должно стать устранение языкового барьера, то есть перевод вероучительных истин на современный язык. Проблема в том, что понятийный аппарат русскоязычного православного христианина построен на языковых явлениях синодального периода, которые уже не вполне доступны представителям молодого поколения. Мне удалось провести эксперимент с тремя с лишним сотнями студентов одного регионального колледжа в возрасте от 14 до 16 лет. И 99% из них не смогли сказать, что означает слово «кротость». В их картине мира его не существует!

ПОУЧИТЬСЯ АКТУАЛИЗАЦИИ ЭТИХ ПОНЯТИЙ МЫ МОЖЕМ У СПАСИТЕЛЯ. ОН «ЗАГРУЖАЛ» НОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ПРИТЧИ, В КОТОРЫХ ЗАИМСТВОВАЛ ОБРАЗЫ ИЗ БЫТОВЫХ РЕАЛИЙ СЛУШАТЕЛЕЙ.

Так, недосягаемая для понимания категория Царства Небесного стала преломляться через доступные земледельцу символы (сеятель, поле, зерно, плевелы, жатва), домоводу (закваска), рыболову (невод, море), деловому человеку (жемчужина, плата работникам), и любому человеку (брачный пир, десять дев). Такой же актуализацией должны заниматься и современные миссионеры. А образов для аналогий сегодня – хоть отбавляй.

Священник Святослав Шевченко

Опубликовано: №22 (635) ноябрь, 2017 г.