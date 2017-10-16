ТУР НА ВЫЖИВАНИЕ

Спасение паломников – дело рук самих паломников

Подписанные на днях премьер-министром Дмитрием Медведевым изменения Правил противопожарного режима, удостоившиеся многочисленных едких шуточек, ждали своего часа пять с лишним лет. Ведь именно в 2012 году основной свод норм Госпожнадзора лишился специальной главы, посвященной «культовым постройкам». Не по недомыслию: было объявлено, что в будущем это упущение исправят системно. И вот наконец это будущее настало.

Отныне в 11 пунктах досконально прописано, сколько огнетушителей должно быть в помещении, где проходит богослужение; куда и как ставить подсвечники; каким образом на Рождество устанавливать в храме ели, а на Троицу березы и стелить траву, а также когда их убирать. И многое-многое другое, касающееся пожарной безопасности в храмах.

Конечно, не дело, когда столь важные вопросы регулируются документом 21-летней давности (а ведь до последнего момента применительно к культовым сооружениям действовали нормы пожарной без­опасности 1996 года). Но верно и другое. Ежегодно возгорания случаются от силы в нескольких московских церквах, по стране подобные инциденты исчисляются десятками, а уж факты человеческих жертв в этих ЧП – и вовсе из ряда вон выходящие. Зато на автотрассах регулярно гибнут паломники. Вот и конец сентября был омрачен страшной трагедией в Краснодарском крае, где погибли и покалечились путешествующие из Нижегородской области. На большом автобусе они паломничали по святым местам и на одном из ночных перегонов попали в страшное ДТП со стоящим на обочине самосвалом.

Так что памятка «выживания» для паломников не менее актуальна, чем свод противопожарных правил для храмов. Если бы такой документ действительно появился, он, совершенно очевидно, рекомендовал бы избегать туров, связанных с ночными автобусными переездами. Такой способ передвижения опасен и в теплое время года на сухой дороге. Что уж говорить о зиме с ее гололедами и коротким световым днем!

Увы, ни одно правительство не сможет официально запретить подобное паломничество. И турфирмы продолжат продавать популярные автобусные туры выходного дня. Это ­значит, что спасение паломников остается делом самих паломников. Но кто поспорит: погрузиться в жизнь монастыря на несколько дней и спокойно потрудиться во славу Божию, а может, и вовсе помолиться дома куда полезнее для души и тела! А зачастую и для здоровья…

Мария Максимова

Фото Владимира Ходакова

Опубликовано: №19 (632) октябрь, 2017 г.