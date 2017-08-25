ТУСИМ НА ПРИХОДЕ

Легко ли говорить с молодыми

Вейп, смузи, коворкинг. Новые слова, как и новая реальность, не спрашивают, хотим ли мы их впускать в свою зону комфорта. Они приходят как будто из ниоткуда и остаются. Возможно, не с нами, но уж точно с той молодежью, которая приходит на наше место. А если это место — Церковь, на каком языке мы должны разговаривать с теми, кто бреет бороду не в парикмахерской, а в барбершопе?

Лично я уверена: на современном. Это вовсе не означает, что нужно распечатать себе словарик новояза и «подстраиваться под изменчивый мир». Никто не заставляет церковную бабулю в белом платочке обращаться к зашедшему поставить свечку парню не привычным «сынок» или ласковым «милок», а снисходительно модным «хипстер». Но невооруженным глазом видно: проповедующие «на современном» священники попадают точно в цель. Их слова фиксируются ­гаджетами, выкладываются в соцсети, расшифровываются и расшариваются. Это та самая миссия, о которой без устали ­говорит Святейший Патриарх Кирилл. Который, кстати, не упускает возможности в своем первосвятительском слове обозначить, что знает множество современных словечек, но предпочитает употреблять привычные слова великого и могучего языка.

«Сейчас это назвали бы так», — подобную формулу подхватили многие яркие проповедники. Тут главное – не перегнуть палку. Говоря о жизни Марии Египетской, можно ли зацепить слушателя, вспомнив путинское «женщина с пониженной социальной ответственностью»? По-моему, да: сколько параллелей! А грубое «шалава» или ушедшее в народ «на донышке»? Вопрос! Как показали последние споры, весьма актуальный.

Церковь многогранна: многодетный священник с прихода обязательно «принесет» на амвон новое, ведь он еще и папа школьников и студентов. А вот от монахов, которые теперь очень часто доступны в соцсетях, паства ждет традиционного формата. В церковной лавке нужна и тетушка-консерватор, и девочка с молитвословом в смартфоне. Главное, не плыть по течению. Например, в храме во имя Преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной заметили: к ним очень часто заходят… китайцы. И по благословению настоятеля все важные послания представили и в иероглифах на этом языке. Ведь не Церковь для нас, а мы — для нее.

Пелагея Тюренкова

Опубликовано: №15 (628) август, 2017 г.

