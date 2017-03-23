ТУТ ВАМ НАСТОЯЩУЮ ВЕРТУТУ ПОДАДУТ

Монастырские разносолы и «вкус французской булки» в одном меню

Мало в столице заведений общепита, где кормили бы вкусно, разнообразно и в соответствии с правилами православных постов. А уж такие, откуда выйдешь сытым и не разорившись, вообще по пальцам можно пересчитать. Адрес одного из них с удовольствием сообщаем: кафе «Данилов Двор» на Люсиновской улице, 11/12.

Оно расположилось в двух шагах от станции метро «Добрынинская» в ряду других кафе (пивного, грузинской кухни и кондитерской). Очень удобно – особенно тем, кто работает неподалеку или регулярно проходит мимо. Здесь всегда можно и перекусить, и пообедать. А вот позавтракать «ранним пташкам» не удастся: «Данилов Двор» степенно открывается в 9 часов утра.

Блюда разнообразные, но уж если постные, то постные безо всяких натяжек. Можно спокойно брать любое, не вычитывая скрупулезно состав и не боясь погрешить против устава. Да и делают их здесь не наобум, а по благословению наместника Данилова монастыря архимандрита Алексия (Поликарпова). Более того: все здешнее постное меню как раз в обители и готовится.

Хлеб печется по рецептам монастырского келаря. А уж сортов! Есть давно забытые (морковный, горчичный, солодовый), есть свой «Бородинский», пшеничный «Луковый», с отрубями, «Барвихинский», «Даниловский», пшеничный бездрожжевой «Афонский», солодовый с семенами подсолнечника… Нам понравился «Даниловский» пшеничный. Вкус традиционный, но изысканный, как во французской булочной. И очень долго не портится!

Печенье тоже выше всяких похвал. Любители песочного теста оценят ореховое, а поклонники творожного будут долго выбирать между начинками из чернослива и лимона. А потом возьмут и то и другое! С этим печеньем вообще одна-единственная проблема: так вкусно, что сложно вовремя остановиться.

Супы прекрасные по насыщенности вкуса.

Котлеты (и мясные, и рыбные, и постные) – почти домашние. Тельное из щуки – нежнейшее.

Пироги и тортики, что удалось попробовать (настоящий штрудель, тончайший маковый рулет, превосходные вертуты с капустой и с творогом, постные черничный и вишневый торты), – тоже прекрасного качества. На вертутах хочется остановиться отдельно. Тесто тончайшее, начинки предостаточно, а все вместе – превосходный образец настоящего пирожка с начинкой, каким он на самом деле и должен быть. Даниловский штрудель надо обязательно попробовать, если вы поклонник настоящих штруделей. Здесь в них знают толк – жаль, не умеют красиво расположить в витрине. А вот изделия, которые здесь подают под именем «пирожок», искренне не рекомендуем.

Вертута – традиционная молдавская выпечка

Рецепты постных первых блюд от поваров «Данилова Двора»

Суп чесночный

Ингредиенты (на одну порцию): 60 г картофеля, 2 дольки чеснока, 5 г растительного масла; тмин, красный молотый сладкий перец, майоран, зелень петрушки, соль – по вкусу.

Очищенный картофель нарезать кубиками и варить с тмином до готовности. Добавить растертый с солью чеснок, красный сладкий перец, майоран, масло и варить все вместе. Суп можно украсить мелко нарезанной зеленью петрушки. Подавать с гренками.

Щи из свежей капусты с грибами

Ингредиенты (на 5–6 порций): 3 л воды, 3–5 сушеных грибов, 1/3 тарелки нашинкованной свежей капусты, 1 морковь, 1 корень петрушки, 1 луковица, 3 картофелины; соль, зелень – по вкусу.



Капусту варить в воде 10 минут, добавить нарезанные соломкой морковь, корень петрушки, лук, отдельно сваренные и нарезанные сушеные грибы вместе с отваром, дольки картофеля, посолить и варить еще 25–30 минут. Щи можно заправить поджаренной на масле мукой, перед подачей добавить соевого майонеза и прогреть. Отдельно подать рубленую зелень петрушки или укропа.

Кстати

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Екатерина Моисеенко

Опубликовано: №5 (618) март, 2017 г.