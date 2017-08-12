УСТАРЕЛ ЛИ ПРЕЖНИЙ КАТЕХИЗИС

Зачем кратко излагать вероучительные основы на современном языке

На общецерковное обсуждение вынесен проект обновленного Катехизиса – книги, кратко и доступно излагающей основы православного вероучения. Резонен вопрос: неужели Православный Катехизис пера святителя Филарета Московского устарел?

Необходимость написанного современным русским языком Катехизиса как свода догматического изложения нашей веры очевидна. Она свидетельствует в том числе и о развитии русской богословской школы. Создание Катехизиса примечательно тем, что оно выполнено в духе соборности. Над этой книгой трудился не один автор, как было ранее, а целый коллектив, благодаря чему удалось выработать более точные формулировки для обозначения православного вероучения. Принято правильное решение отказаться от вопросно-ответной формы в пользу последовательного изложения достаточно обширного материала.

Прихожане московских храмов уже давно не спрашивают, как поставить свечу за упокой, но просят растолковать им Священное Писание, понятия «экклезиология» и «пневматология».

Этим запросам соответствует новый Катехизис. Однако новоначальным или людям, желающим принять святое крещение, едва ли окажется по силам освоить эту книгу. Им можно посоветовать Катехизис, написанный митрополитом Волоколамским Иларионом, либо хорошо известный «Закон Божий» протоиерея Серафима Слободского.

Следует сказать, что в настоящее время в христианской литературе отдается предпочтение популярно-просветительскому жанру. Можно по-разному относиться к этому, но учитывать данный факт следует обязательно. Вместе с тем весьма трудно в одном томе, даже немалом по объему, охватить всю систему православного богословия. Конечно, читатели сделают свой выбор в пользу той или иной вероучительной книги. Надеюсь, не забудут они при этом и современный Катехизис.

Священник Евгений Морозов

Опубликовано: №15 (628) август, 2017 г.