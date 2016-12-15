На снимке: Сейчас, в холодные зимние дни, число посетителей «Ангара спасения» выросло вдвое по сравнению с летом.



В Ангаре спасения в январе заработает ресурсный центр трудоустройства. Это подразделение Православная служба помощи «Милосердие» откроет для оставшихся без крова скитальцев на базе низкопорогового комплексного социального центра в 55-м домовладении по Николоямской улице. Начиная с Нового года помимо решения общих вопросов по восстановлению документов и определению профиля адресной помощи трудоспособным посетителям «Ангара спасения» здесь станут подбирать возможные вакансии с учетом рабочих навыков и региона проживания соискателя.

Финансироваться эта деятельность будет из гранта, полученного службой «Милосердие» от Комитета общественных связей столичного правительства. Прежде всего обитателя «Ангара» мотивируют на трудоустройство. Затем персонал «Милосердия» проведет экспресс-проверку надежности возможного работодателя и попытается разыскать в соцсетях родных и близких визитера.

− Большинство московских бродяг трудоспособного возраста — это люди, которые когда-то приехали в столицу именно на заработки, — говорит руководитель проектов помощи бездомным в службе «Милосердие» Роман Скоросов. — Некоторые оказались на улице после того как их обманул работодатель. Мы надеемся, что если помочь им найти работу в их родном регионе, они вернутся к нормальной жизни.

Справка. За год «Ангар спасения» оказывает помощь более чем 6 тыс. бездомным. Здесь можно согреться в отапливаемой палатке, получить теплую одежу и горячее питание, помыться и постричься.

Дмитрий АНОХИН

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