В ЧЕМ МИНУСЫ РЕГЛАМЕНТА ИЗЪЯТИЯ ДЕТЕЙ ИЗ СЕМЬИ?

Новый документ должен стать пошаговой инструкцией для органов опеки, полицейских, сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних в случае угрозы ребенку.

Но очень многие позиции вызывают острейшую критику общественности. Например, возможность изъятия ребенка круглые сутки и в любой день недели, право полицейских проникать для изъятия ребенка в частное жилище без согласия проживающих там лиц, участие в комиссионном решении об изъятии представителей общественных организаций.

Пока что Общественная палата Москвы отправила регламент на доработку.

Своим мнением делится епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, Председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению:

— Этот регламент не проработан, он очень сырой. Преследует якобы благую цель – воспрепятствовать изъятию детей без всякого суда и следствия, без видимых на то причин. Цель благая, но в документе оказались многочисленные противоречащие законодательству положения, исполнение которых приведет к разрушению семьи. Поэтому усовершенствование законодательства следует продолжать, и работа эта должна быть направлена не на подмену родителей чиновниками, не на подмену семьи государством, а на ее укрепление. Комплекс таких мер, насколько я знаю, готовится и Уполномоченным по правам ребенка при Президенте, и Патриаршей комиссией по семье, и нашим отделом, и общественными родительскими ассоциациями.

Опубликовано: №6 (619) март, 2017 г.