В МИРЕ ДРОЗДОВЫХ

Николай Дроздов: «Не признаю слова ”юбилей”»

Далеко не всем известно: в предках у ученого и путешественника Николая Дроздова – настоящий святой. Да какой – святитель Филарет, митрополит Московский и Коломенский! Сегодня в гостях у «ПМ» – стоящий на пороге своего 80-летия его знаменитый потомок.

Знаменитый телеведущий беседует со студентами о вере,

мечтает о монашестве и не собирается тратить время на мемуары.

– Иногда меня спрашивают: как же допускающий эволюцию ученый-биолог верит в Бога?! Самый простой ответ: не надо поверять гармонию алгеброй. Ведь ученые начинают подбираться к тому, что наша Вселенная не вечна, что она была кем-то создана… Со своими студентами в университете – не на лекциях, конечно, а в кулуарах – мы постоянно беседуем о вере. Вот наступил Великий пост, и я им объясняю, в чем его суть, почему это время называют еще духовной весной. Рассказываю о моей любимой молитве святого Ефрема Сирина, которую, как известно, читают во время поста ежедневно, да еще с земными поклонами. Я знаю эту молитву с детства благодаря отцу. Ближе к Пасхе мы с ними говорим, как важно пережить события последних дней земной жизни Спасителя. Вот Спаситель въезжает в Иерусалим, и Ему кричат: «Осанна!» А через несколько дней эта же толпа поведет Его на Голгофу. Как вместе с Ним распяты были два разбойника и один раскаялся, с мольбой обратился к Господу и первым из людей вошел в рай. До сих пор многие об этом не знают. И мало кто задумывается, что сразу же после Своего Воскресения Христос спустился в ад и вывел всех, кто поверил в Него и покаялся в своих грехах. Только когда рассказываешь, они начинают понимать, что даже праведники не были в раю, пока Иисус Христос не искупил все грехи человечества.

– Когда вы узнали о своем родстве со святителем Филаретом?

– Еще в 1950-е годы, когда я был школьником, от моего отца. Он водил меня в Исторический музей, где висел прижизненный живописный портрет митрополита Филарета (тогда еще не причисленного к лику святых), и говорил: «Это твой двоюродный прапрадедушка, только ты об этом никому не рассказывай. Потом, может быть, вспомнишь, когда меня уже не будет». Затем были десятилетия молчания, после которых мне посчастливилось познакомиться с митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием, очень много сделавшим для канонизации моего знаменитого предка. Позднее я присутствовал на богослужении в Успенском соборе Московского Кремля, где Патриарх Алексий II прославил в лике святых митрополита Филарета (Дроздова). А спустя десять лет довелось участвовать в перенесении его мощей из Троице-Сергиевой лавры в Храм Христа Спасителя, где они и находятся поныне. Это, конечно, для меня было удивительное событие. Помню, мы приехали с мощами к Храму Христа Спасителя и надо было подождать, пока там окончится богослужение. Около часа мы ожидали в соседней церкви, и все это время я стоял возле мощей. А ведь святые мощи живее любого из нас, от них исходит такая жизненная сила. Это было, наверное, самое счастливое время в моей жизни…

– Митрополит Филарет был очень одарен литературно, переписывался в стихах с Пушкиным…

– Это замечательная история. Как-то в минуты тоски и печали Пушкин написал свое знаменитое стихотворение «Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана?» Митрополит ответил ему своим собственным стихотворением. И в ответ, благодарный за отеческое назидание, Пушкин пишет гениальные «Стансы».

– Читала, вы любите бывать в Коломне, где родился и вырос ваш святой предок.

– Мы всей семьей туда ездим – с дочками, внуками. Всем советую посетить эти места и тоже не забыть взять с собой детей, внуков. Им будет что посмотреть! Одно посещение Ново-Голутвина женского монастыря – целое событие. В обители открыты мастерские, есть своя радиостанция и питомник, где детям можно пообщаться с живностью, даже на лошадке прокатят!

– Дроздовы – выходцы из духовного сословия. У вас никогда не было мысли стать священником?

– Священником – нет, а вот уйти в монахи для меня вполне возможно. Может, осуществить мне это и не удастся, но хотя бы помечтать… В Сергиевом Посаде побывал в Гефсиманском скиту Троице-Сергиевой лавры, который как раз основал святитель Филарет. Монашеские кельи там подземные, такие аккуратные, побеленные. Лампочка горит, стол, стульчик, кроватка… Когда настоятель скита показывал их мне, я обмолвился: как тут хотелось бы пожить! А он в ответ: «Для вас свободная келья всегда найдется!» И когда кто-то говорит, что это как одиночная камера, я возражаю: «Не путайте, там стоят иконы, горят свечи и, самое главное, нет двери. Под землей-то ведь тепло, поэтому дверь особо и не нужна. Захотелось уйти – встань и иди. Препятствовать никто не станет…»

– Наступивший год для вас юбилейный. Мемуары не пишете?

– Ни в коем случае. Для меня это неконструктивный подход – как к настоящему, так и к будущему. Все то время, пока буду писать, ничем другим не смогу заниматься. Потом через год издадут и, если доживу, получу тираж на руки и примусь дарить. В лучшем случае прочтет один человек из десяти, в худшем – один из ста. Мне это надо? Вообще слово «юбилей» не признаю. Просто наступил новый год, и все.

– У вас в семье подрастает новый Филарет Дроздов, ваш внук. Чем он сегодня занят?

– Ему 13 лет, он учится в Московском казачьем кадетском корпусе имени Михаила Шолохова. Когда был помладше, алтарничал в храме. Сегодня не получается из-за большой нагрузки по учебе, но в храм ходит. У них в кадетке, само собой, есть свой духовник. А второй мой внук, пятилетний Ян, только начинает свой путь к вере, мама водит его в воскресную школу.

Елена Алексеева

Опубликовано: №5 (618) март, 2017 г.

Справка

Николай Николаевич Дроздов

Родился 20 июня 1937 года в Москве. Советский и российский ученый-зоолог и зоогеограф, доктор биологических наук, кандидат географических наук, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, общественный деятель, теле- и радиоведущий, путешественник, актер, певец, сценарист, писатель и журналист. С 1975 года – ведущий телепередачи «В мире животных» (по 1990 г. – совместно с Василием Песковым).