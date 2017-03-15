В МИРЕ ДРОЗДОВЫХ

Николай Дроздов: «Не признаю слова ”юбилей”»
Далеко не всем известно: в предках у ученого и путешественника Николая Дроздова – настоящий святой. Да какой – святитель Филарет, митрополит Московский и Коломенский! Сегодня в гостях у «ПМ» – стоящий на пороге своего 80-летия его знаменитый потомок.
Знаменитый телеведущий беседует со студентами о вере,
мечтает о монашестве и не собирается тратить время на мемуары.
– Иногда меня спрашивают: как же допускающий эволюцию ученый-биолог верит в Бога?! Самый простой ответ: не надо поверять гармонию алгеброй. Ведь ученые начинают подбираться к тому, что наша Вселенная не вечна, что она была кем-то создана… Со своими студентами в университете – не на лекциях, конечно, а в кулуарах – мы постоянно беседуем о вере. Вот наступил Великий пост, и я им объясняю, в чем его суть, почему это время называют еще духовной весной. Рассказываю о моей любимой молитве святого Ефрема Сирина, которую, как известно, читают во время поста ежедневно, да еще с земными поклонами. Я знаю эту молитву с детства благодаря отцу. Ближе к Пасхе мы с ними говорим, как важно пережить события последних дней земной жизни Спасителя. Вот Спаситель въезжает в Иерусалим, и Ему кричат: «Осанна!» А через несколько дней эта же толпа поведет Его на Голгофу. Как вместе с Ним распяты были два разбойника и один раскаялся, с мольбой обратился к Господу и первым из людей вошел в рай. До сих пор многие об этом не знают. И мало кто задумывается, что сразу же после Своего Воскресения Христос спустился в ад и вывел всех, кто поверил в Него и покаялся в своих грехах. Только когда рассказываешь, они начинают понимать, что даже праведники не были в раю, пока Иисус Христос не искупил все грехи человечества.
– Когда вы узнали о своем родстве со святителем Филаретом?
– Еще в 1950-е годы, когда я был школьником, от моего отца. Он водил меня в Исторический музей, где висел прижизненный живописный портрет митрополита Филарета (тогда еще не причисленного к лику святых), и говорил: «Это твой двоюродный прапрадедушка, только ты об этом никому не рассказывай. Потом, может быть, вспомнишь, когда меня уже не будет». Затем были десятилетия молчания, после которых мне посчастливилось познакомиться с митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием, очень много сделавшим для канонизации моего знаменитого предка. Позднее я присутствовал на богослужении в Успенском соборе Московского Кремля, где Патриарх Алексий II прославил в лике святых митрополита Филарета (Дроздова). А спустя десять лет довелось участвовать в перенесении его мощей из Троице-Сергиевой лавры в Храм Христа Спасителя, где они и находятся поныне. Это, конечно, для меня было удивительное событие. Помню, мы приехали с мощами к Храму Христа Спасителя и надо было подождать, пока там окончится богослужение. Около часа мы ожидали в соседней церкви, и все это время я стоял возле мощей. А ведь святые мощи живее любого из нас, от них исходит такая жизненная сила. Это было, наверное, самое счастливое время в моей жизни…
– Митрополит Филарет был очень одарен литературно, переписывался в стихах с Пушкиным…
– Это замечательная история. Как-то в минуты тоски и печали Пушкин написал свое знаменитое стихотворение «Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана?» Митрополит ответил ему своим собственным стихотворением. И в ответ, благодарный за отеческое назидание, Пушкин пишет гениальные «Стансы».
– Читала, вы любите бывать в Коломне, где родился и вырос ваш святой предок.
– Мы всей семьей туда ездим – с дочками, внуками. Всем советую посетить эти места и тоже не забыть взять с собой детей, внуков. Им будет что посмотреть! Одно посещение Ново-Голутвина женского монастыря – целое событие. В обители открыты мастерские, есть своя радиостанция и питомник, где детям можно пообщаться с живностью, даже на лошадке прокатят!
– Дроздовы – выходцы из духовного сословия. У вас никогда не было мысли стать священником?
– Священником – нет, а вот уйти в монахи для меня вполне возможно. Может, осуществить мне это и не удастся, но хотя бы помечтать… В Сергиевом Посаде побывал в Гефсиманском скиту Троице-Сергиевой лавры, который как раз основал святитель Филарет. Монашеские кельи там подземные, такие аккуратные, побеленные. Лампочка горит, стол, стульчик, кроватка… Когда настоятель скита показывал их мне, я обмолвился: как тут хотелось бы пожить! А он в ответ: «Для вас свободная келья всегда найдется!» И когда кто-то говорит, что это как одиночная камера, я возражаю: «Не путайте, там стоят иконы, горят свечи и, самое главное, нет двери. Под землей-то ведь тепло, поэтому дверь особо и не нужна. Захотелось уйти – встань и иди. Препятствовать никто не станет…»
– Наступивший год для вас юбилейный. Мемуары не пишете?
– Ни в коем случае. Для меня это неконструктивный подход – как к настоящему, так и к будущему. Все то время, пока буду писать, ничем другим не смогу заниматься. Потом через год издадут и, если доживу, получу тираж на руки и примусь дарить. В лучшем случае прочтет один человек из десяти, в худшем – один из ста. Мне это надо? Вообще слово «юбилей» не признаю. Просто наступил новый год, и все.
– У вас в семье подрастает новый Филарет Дроздов, ваш внук. Чем он сегодня занят?
– Ему 13 лет, он учится в Московском казачьем кадетском корпусе имени Михаила Шолохова. Когда был помладше, алтарничал в храме. Сегодня не получается из-за большой нагрузки по учебе, но в храм ходит. У них в кадетке, само собой, есть свой духовник. А второй мой внук, пятилетний Ян, только начинает свой путь к вере, мама водит его в воскресную школу.
Елена Алексеева
Опубликовано: №5 (618) март, 2017 г.
Справка
Николай Николаевич Дроздов
Родился 20 июня 1937 года в Москве. Советский и российский ученый-зоолог и зоогеограф, доктор биологических наук, кандидат географических наук, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, общественный деятель, теле- и радиоведущий, путешественник, актер, певец, сценарист, писатель и журналист. С 1975 года – ведущий телепередачи «В мире животных» (по 1990 г. – совместно с Василием Песковым).
Митрополит Филарет (Дроздов) – крупнейший церковный и государственный деятель. Именно святителем по поручению императора Александра II был подготовлен текст знаменитого Манифеста 19 февраля 1861 года об освобождении крестьян от крепостной зависимости. Он заложил Храм Христа Спасителя. Под его руководством была переведена на русский язык Библия…