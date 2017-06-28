В РАЙ НА ВСЕМ ГОТОВОМ

Комфортная жизнь – благо или погибель для души?

Обитатель современного мегаполиса со всех сторон окружен комфортом. Вода из крана течет сама. Дом полон умной техники. За продуктами ходить не обязательно: при желании их доставят к порогу. Личный автомобиль соблазняет доехать, а не дойти с ребенком до ближайшего детского сада. Полезно ли душе, когда тело пребывает в бесконечном комфорте?

Игумен Иоанн (Рубин), ректор Николо-Угрешской духовной семинарии:

НЕ КЛАНЯЙТЕСЬ ИДОЛУ КОМФОРТА

Стремление облегчить некоторые материальные условия жизни непредосудительно. Напротив, мы должны возблагодарить Бога за все Его дары, которыми Он наделяет как нашу душу, так и тело. Развитие научно-технического прогресса способствует облегчению многих сторон жизни. Однако если стремление к приобретению всевозможных внешних удобств превращается в основную цель земного существования личности и общества, такая жизнь становится служением идолу комфорта. Активно навязываемая человечеству психология потребления прививает адептам именно такую «религию». Ну а поскольку комфорт очень часто следует рука об руку с богатством и отражает уровень обеспеченности человека, то в отношении любителей излишнего комфорта уместно применить слова Псалмопевца: когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердца (Пс. 61, 11). В притче о богаче и Лазаре из Евангелия от Луки мы как раз и видим, что критерием богатства первого и был всяческий комфорт. Какую же оценку получил такой образ жизни? …Авраам сказал: чадо! вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь – злое; ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь (Лк. 16, 25).

Последствия поклонения идолу комфорта для верующего человека очевидны. Это утрата свободы, которую подает Христос. В жизни человека меняются приоритеты, над духовным начинает преобладать вещественное.

Иеромонах Феодорит (Сеньчуков), врач-реаниматолог:

СТРЕМИТЬСЯ НЕ К БЫТОВЫМ УДОБСТВАМ, А К ДУШЕВНОЙ ГАРМОНИИ

Для начала надо разобраться с тем, что такое комфорт. Во-первых, это совокупность бытовых удобств. Во-вторых, внутреннее состояние, чувство гармонии с окружающим миром. Когда мы говорим, хорошо это или плохо – комфорт, – мы должны уточнять, о каком именно комфорте идет речь.

Если мы говорим о комфорте в бытовом плане, само по себе это понятие неотделимо от понятия прогресса. Человек создан по образу и подобию Бога, обладает творческим началом и, естественно, стремится устроить жизнь лучше. То, что сейчас мы не ходим в лаптях, а ездим на машинах и живем не в шалашах, а в благоустроенных жилищах, думаю, хорошо.

С другой стороны, стремившиеся к самосовершенствованию люди специально бежали от бытовых удобств, чтобы достичь внутренней гармонии. Как православные христиане, мы понимаем, что она невозможна без единения с Богом.

Что же предложить в качестве критерия истинности в отношении жизненного комфорта для христианина в наши дни? Как и во все времена, мы должны ощущать себя царственно свободными во Христе, в том числе и от всякого земного пристрастия и ненужных дорогостоящих излишеств, по слову святого апостола Павла: К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу (Гал. 5, 13).

Сергей Рудов, бизнесмен: БАЛАНСИРУЙТЕ МЕЖДУ АСКЕЗОЙ И КОМФОРТОМ

Для каждого человека, который пытается постичь истину, важно найти ответ на вопрос: как жить, чтобы жизнь была движением к свету, к небу, к Богу? Как в лени не сбиться с этой дороги? Очень многое зависит от внутренних духовных сил самого человека. Некоторые настолько сильны духом, что не обращают внимания на роскошь. Деньги, слава и почет к ним не прилепляются. К примеру, святого праведного Иоанна Кронштадтского почитатели пытались окружить комфортом, а он оставался аскетом.

Но, изнуряя и доводя себя до истощения, не каждый сможет достичь нужного результата. Хотя лично я убедился: измождение плоти действительно дает «лишнюю» бодрость духа и приоткрывает дополнительные возможности для роста. Но найти баланс сложно.

Протоиерей Андрей Ткачев, клирик храма Воскресения Словущего на Успенском вражке: НЕ ПРЕВРАТИТЬСЯ ОТ ХОРОШЕЙ ЖИЗНИ В ХЛАМ

Аскетизм и дух подвижничества не могут возникнуть сами по себе. Часто бывает, люди добиваются желаемых благ, а потом от этой «хорошей» жизни превращаются в хлам. И тогда они добровольно начинают подвизаться. Крестьяне стремились жить как дворяне, а некоторые дворяне стремились подражать монахам. Бывает, вынужденное житье в беде и скудости изводит и озлобляет, может сделать из человека и вора, и преступника. А вот сознание того, что нужно жить скуднее, чтобы быть человеком, очень важно.

Игумения Елисавета (Позднякова), настоятельница Марфо-Мариинской обители милосердия: ЭТО ОБОЮДООСТРЫЙ МЕЧ

Комфорт предполагает некую заботу о человеке со стороны его ближних. Мы должны стараться сделать жизнь окружающих, особенно больных и немощных, светлее, принести в нее больше радости. Но комфорт и расслабляет, превращая жертв в уязвимых неженок. В итоге они перестают мыслить. Каждый должен осознавать эту опасность и решить для себя, какой именно уровень комфорта для него допустим, а какой уже опасен.

Владимир Ходаков

Опубликовано: №12 (625) июнь, 2017 г.