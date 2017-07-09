В РОССИИ МОЖНО ТОЛЬКО ВЕРИТЬ

Футбольной сборной срочно требуется духовник

Какие там сомбреро? Забудьте! В финале Кубка конфедераций португальцы с минимальным счетом одолели немцев, а в бронзовом матче подопечные Станислава Черчесова геройски сломили сопротивление ­отчаянно сражавшихся чилийцев и получили на стадионе «Спартак» под проливным ­дождем заслуженные медали.

Не беспокойтесь за состояние психического здоровья автора-журналиста, перекушавшего Петровским постом футбола отменного качества. Я давний поклонник не только игры миллионов, но и науки социологии. Общественное мнение нельзя игнорировать. А оно, мнение, в 24 % случаев отдавало победу команде Криштиану Роналду, в 19 % – «золотым мальчикам» Лева, в 6 % – нашим и лишь в 4 % – чилийцам.

Ну понятно, презрительно хмыкает прож­женный скептик, до старта мы все излучаем оптимизм фром май харт! Не торопись, дорогой критик. Телефонный опрос социологи ВЦИОМ среди следивших за Кубком конфедераций ­ФИФА на стадионе или по ТВ провели уже после окончания матчей групповой стадии. Ладно итоговый полуфиналист Мексика – она у респондентов набрала два очка, оказавшись в уважаемой, но тяжело поддающейся логическому объяснению группе зрительских симпатий вместе с Бразилией и Испанией (команды этих стран, как известно, в турнире не участвовали вовсе). Но Россия-то, Россия!

Лучшим нашим игроком участники назвали… вратаря

Похоже, болельщицкий люд окончательно смирился: в сборную России можно только верить. И это у него получается – совместным пением гимна, громогласным скандированием «Рос-си-я» на матче Чили–Камерун, «волнами» на трибунах. Бешеными цифрами народной любви в соцопросах, наконец. Верят ли в себя сами «сборники»? Сильно сомневаюсь. Иначе бы не проигрывали там, где нужна ничья, и не катали унылую ничью при необходимой победе раз за разом в решающих матчах при Черчесове, Слуцком, Капелло, Адвокате, Романцеве (список неполон). Хиддинк – счастливое исключение.

А кто нужен разуверившемуся в себе коллективу? Правильно, духовник. Тем более опыт поддержки национальной команды на Олимпиадах у нашей Церкви наработан колоссальный. Помочь есть кому, а хуже точно не будет.

Дмитрий Анохин

Опубликовано: №13 (626) июль, 2017 г.