В РОССИИ МОЖНО ТОЛЬКО ВЕРИТЬ

Футбольной сборной срочно требуется духовник
Какие там сомбреро? Забудьте! В финале Кубка конфедераций португальцы с минимальным счетом одолели немцев, а в бронзовом матче подопечные Станислава Черчесова геройски сломили сопротивление отчаянно сражавшихся чилийцев и получили на стадионе «Спартак» под проливным дождем заслуженные медали.
Не беспокойтесь за состояние психического здоровья автора-журналиста, перекушавшего Петровским постом футбола отменного качества. Я давний поклонник не только игры миллионов, но и науки социологии. Общественное мнение нельзя игнорировать. А оно, мнение, в 24 % случаев отдавало победу команде Криштиану Роналду, в 19 % – «золотым мальчикам» Лева, в 6 % – нашим и лишь в 4 % – чилийцам.
Ну понятно, презрительно хмыкает прожженный скептик, до старта мы все излучаем оптимизм фром май харт! Не торопись, дорогой критик. Телефонный опрос социологи ВЦИОМ среди следивших за Кубком конфедераций ФИФА на стадионе или по ТВ провели уже после окончания матчей групповой стадии. Ладно итоговый полуфиналист Мексика – она у респондентов набрала два очка, оказавшись в уважаемой, но тяжело поддающейся логическому объяснению группе зрительских симпатий вместе с Бразилией и Испанией (команды этих стран, как известно, в турнире не участвовали вовсе). Но Россия-то, Россия!
Лучшим нашим игроком участники назвали… вратаря
Похоже, болельщицкий люд окончательно смирился: в сборную России можно только верить. И это у него получается – совместным пением гимна, громогласным скандированием «Рос-си-я» на матче Чили–Камерун, «волнами» на трибунах. Бешеными цифрами народной любви в соцопросах, наконец. Верят ли в себя сами «сборники»? Сильно сомневаюсь. Иначе бы не проигрывали там, где нужна ничья, и не катали унылую ничью при необходимой победе раз за разом в решающих матчах при Черчесове, Слуцком, Капелло, Адвокате, Романцеве (список неполон). Хиддинк – счастливое исключение.
А кто нужен разуверившемуся в себе коллективу? Правильно, духовник. Тем более опыт поддержки национальной команды на Олимпиадах у нашей Церкви наработан колоссальный. Помочь есть кому, а хуже точно не будет.
Дмитрий Анохин
Опубликовано: №13 (626) июль, 2017 г.