В СТРЕМЛЕНИИ К ИДЕАЛУ ИЗБЕГАЙТЕ КРАЙНОСТЕЙ

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк о «царском пути»

Идеал греческой мудрости – чувство меры во всем. Мера – характеристика совершенства. «Меру во всем соблюдай», – наставляет Гесиод. «Ничего сверх меры, ничего слишком», – учит Солон. «Лучшее – мера» (Клеобул). «Мера должна быть во всем» (Гораций). «Прекрасное есть надлежащая мера во всем» (Демокрит).

Отцы Церкви, воцерковившие греческую культуру, восприняли этот принцип, применяя его и по отношению к духовной жизни. В Священном Писании сказано: «Смотрите, поступайте так, как повелел вам Господь, Бог ваш; не уклоняйтесь ни направо, ни налево» (Втор. 5, 32). Святитель Василий Великий говорит: «Правый сердцем тот, чья мысль не уклоняется ни в излишество, ни в недостаток, но направляется только к середине добродетели». Святитель Димитрий Ростовский пишет: «Царский путь – это умеренные подвиги, умеренная жизнь и чистая совесть».

В истории Церкви мы можем видеть примеры как разного рода крайностей, так и следования «царским путем». Преподобный Симеон Столпник, еще будучи иноком в обители, желая пострадать ради Христа, обвязал однажды свое тело веревкой так, что оно стало гноиться, и черви падали из ран на землю. А позднее положил начало не виданному доселе роду подвижничества – столпничеству. Он построил столп, взошел на него и провел всю свою оставшуюся жизнь наверху в молитве и посте, не имея возможности ни прилечь, ни отдохнуть.

Преподобный Серафим Саровский тысячу дней молился на камне и, будучи избитым до полусмерти разбойниками, не стал обращаться за помощью к врачам, терпя невыносимые муки и предав жизнь свою в полную волю Божию. При этом даже такой величайший подвижник, как преподобный Серафим, увещевал своих учеников: «Не должно предпринимать подвигов сверх меры, а стараться надо, чтобы друг – плоть наша – был бы верен и способен к творению добродетелей. Надобно идти средним путем, не уклоняясь ни вправо, ни влево: духу давать духовное, а телу телесное, потребное для содержания временной жизни».

Возникает вопрос, как примирить это спасительное представление о «золотой середине» с тем призывом Христа, с которым Господь через учеников Своих обратился ко всем нам: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мф. 16, 24). Или со словом Иисуса к богатому юноше: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим» (Мф. 19, 21). С точки зрения обычного человека в данном случае серединным путем было бы просто помогать бедным, не лишаясь своего богатства, но и не привязываясь к нему. А тут Спаситель призывает стать нищим, то есть к крайности. И ведь именно этим путем следовали отцы-пустынники, которые избавлялись от богатства, от любого рода земных благ как от тяжкого бремени, и проводили дни и ночи в посте и молитве, скрытно от людских глаз.

Дело в том, что у каждого человека свой путь к Богу. И в этом смысле справедливы и такие слова: «Кто может вместить, да вместит» (Мф. 19, 12). То есть кто-то благословением Божиим может «вместить» полное отречение от мира, подвиги умерщвления плоти, хранения девства, непрестанной слезной молитвы, тысячу дней стояния на камне или 80 лет на столпе. А для кого-то отказ от мяса в Великий пост – уже подвиг. Потому, во-первых, во всем необходима мера, и, во-вторых, нельзя одной мерой мерить всех. Есть разные призвания и разные подвиги. И на любом пути – свои соблазны и свои крайности. И правило «царского пути» должно быть правилом жизни каждого православного человека, борющегося по мере своих сил со страстями и стремящегося преуспеть в деле спасения.

Как ни странно, однако, подобные благие рассуждения могут стать причиной еще одной крайности. Так, иной раз можно услышать: «Господь не ждет от нас особых подвигов. Хорошо уже, если мы будем исполнять самые простые правила: читать утренние и вечерние молитвы, посещать по выходным храм, причащаться иногда за Божественной литургией. Не стоит переусердствовать, от греха подальше». Такого рода размышления не имеют никакого отношения к спасению души. Это самый обычный греховный путь оправдания своей лености. Здесь и в помине нет царского пути. Потому что Господь ежечасно призывает нас к бесконечному идеалу, к отречению от ветхого человека и распятию своих грехов, что возможно достигнуть только самоотверженным трудом. Однако в стремлении к этому идеалу нужно избегать крайностей.

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк