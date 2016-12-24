ВАС ТУТ НЕ СТОЯЛО

За что мы платим, паркуясь у храма?

Обычное воскресное утро. Большинство еще спит, но в центре уже броуновское движение. По тесным улочкам рыскают разнокалиберные легковушки. Открываются двери, багажники. Из автомобилей извлекаются дети, сумки, коляски. Родители с «выводком» смешно семенят куда-то по переулкам.

Это православные москвичи. Они спешат на службу – каждый в свой храм. Но теперь у храма остановиться проблематично. Возле церквей парковочные места ликвидированы. Оформить выделение «социальных» парковок удалось лишь немногим. И то – на четыре-шесть мест…

Родители еще долго будут искать автомобиль… Замерзающие дети капризничают и плачут – но и коляска осталась в машине

Богослужение, как известно, длится два-три часа, час парковки в центре стоит 200 рублей. То есть семья выкладывает Моспаркингу полтысячи – если, конечно, она не многодетная. По воскресеньям паркуемся бесплатно, спасибо мэрии за это. Но богослужения ведь совершаются не только воскресным утром, но и в субботу вечером; церковные праздники часто приходятся на будние дни. А еще, бывает, нужно среди недели привезти в храм – исповедовать и причастить – еле ходящих старичков, больных или инвалидов. И безжалостные камеры Центра организации дорожного движения тут же зафиксируют нарушение: 2500 р. (если вы не смогли оплатить парковку) или эвакуация авто – примерно 8–9 тыс. р. (3 тысячи – штраф, 5 тысяч – «услуги эвакуатора», тысяча в сутки – «услуги спецстоянки»).

Возле каждого храма пасётся стая эвакуаторов. Пока верующие на службе, их машины забирают. Никаких помех транспорту и пешеходам они не создавали – просто на днях в переулке воткнули новый дорожный знак. Семья с двумя детьми выйдет чуть позже. Родители еще долго будут искать автомобиль… Замерзающие дети капризничают и плачут – но и коляска осталась в машине. Чуть ли не в слезах семья понуро побредет обратно в храм…

А ведь православные верующие в семьях с двумя детьми – тоже москвичи. Они надеялись, что их Москва станет городом для жизни. Увы, ошиблись.

Александр Егорцев

Опубликовано: №23 (613) декабрь, 2016 г.