ВЕЧНОСТЬ РОЖДЕСТВА

Размышления иконописца перед иконой Рождества Христова

Ударит колокол в конце вечерни на Сочельник, и торжественно явится из алтаря в сопровождении духовенства икона Рождества Христова. Мы преклоним перед ней колена, облобызаем святыню с большим благоговением и отойдем домой до повечерия, храня в сердце искру божественной радости. Самое время поразмышлять: что же есть икона Рождества, в чем ее тайны и глубина необозримая.

Теория и практика относительности

Большинство православных христиан не обращает внимания, что полагается на аналой – икона или живописный список с итальянских образцов. Но так быть не должно! Слишком далеко разошлись пути между восточным и западным христианством за тысячу лет, слишком велика разница в восприятии мира земного и мира духовного.

Как заметил однажды епископ Василий (Родзянко), все дело здесь в восприятии вечности. Западные христиане понимают вечность как бесконечно длящееся время, мы же следуем учению каппадокийцев, утверждавших, что в вечности времени нет совсем. Это различие четко проявляется на примере церковной живописи. Западные художники обращаются на две тысячи лет назад в Вифлеем, пытаясь во всех тонкостях воссоздать атмосферу бедной пещеры, где родился Младенец Христос. Они с любовью выписывают солому в яслях, животных, склонившихся над Новорожденным Марию и Иосифа. Это наш земной трехмерный мир. Все очень умилительно, тепло, достойно и понятно.

В греческой, русской или сербской иконе Рождества на первый взгляд не понятно ничего. Во-первых, здесь нет хлева и никаких других зданий, обозначающих Вифлеем – одни только поросшие кустарниками и травой горы. Богоматерь возлежит прямо на земле на белом или красном покрывале.

Когда рождение – нисхождение

Здесь времени нет, поэтому все происходит одновременно: и ангелы поют осанну, и пастухи, запрокинув головы, взирают на Звезду, и волхвы скачут на конях за этой же Звездою, а иногда еще приносят Младенцу свои дары. Здесь же Иосиф склонился в сомнении, и волхв перед ним в ризах кожаных как символ Завета Ветхого; и овцы пьют воду из озера и жуют траву. А Сам Христос, как правило, в двух ипостасях: возлежит в яслях в пещере и одновременно сидит на руках повивальной бабки.

И тут возникает первый зрительный диссонанс.

Бог богов приходит в мир, запеленутый в белую плащаницу. Он одиноко лежит в яслях, которые больше напоминают гробик. Это чувство становится острее, когда мы видим образ Рождества в праздничном ряду иконостаса и замечаем невольную перекличку с иконой «Положение во Гроб». Ясли с Младенцем неизменно изображаются на черном фоне пещеры, а черный цвет в иконе всегда обозначает ад.

Почему так? Да потому, что Небесный спускается на бренную землю, Невместимый помещается в тесных яслях для скота. Рождество – это для нас, человеков, жизнь и радость, а для Него, Бессмертного, – смерть. Он из вечности, из недр Отчих, приходит в черную и тесную пещеру этого мира, чтобы страдать, испы­тывать боль и жажду, и умереть как простые смертные. Пас­тухи играют на свирелях или смотрят на небо, Иосиф в своих переживаниях не видит ничего, волхвы все скачут и скачут на своих конях. Только мул и вол да ангелы точно знают, Кто находится в этих яслях, и поклоняются Ему.

Лестница до небес

И здесь мы видим еще одну странность.

Обычно мать не может отвести взгляда от новорожденного, а на иконе Рождества Богоматерь чаще всего изображается отвернувшейся от Сына.

Почему?.. Да потому что Она единственная точно знает, что в этой немощной плоти заключается Творец всей твари. По смирению своему Она не смеет даже взглянуть на Него, прикоснуться к Нему руками. И только бабка повивальная в простоте своей берет Его на руки, купает и пеленает. Блаженная!.. И открывается нам: это не просто изображение некогда случившегося в Палестине события.

Христос рождается – тогда, сейчас, всегда – в вечности, для всех народов и для всякой души в отдельности. И горы эти мало похожи на Вифлеемские холмы – это же образ всей Земли, всей материи. Бог рождается на нашей планете для всех народов во все времена, снисходя в потемневшую от греха пещеру нашего мира, чтобы вернуть каждому из нас надежду и свет.

И уступы гор – ступени лестницы, ведущей от земли на небо и обратно. По ней свободно спускаются к людям ангелы Божии, а люди могут теперь, приложив усилия, подняться до самых Небес, туда, где вечно сияет неприступный и сладчайший свет.

Христос с Небес – встречайте! Христос на земле – радуйтесь и ликуйте! Христос везде и всегда с нами – обратитесь к Нему!

Вот о чем говорит мне икона Рождества в сей день…

Владимир Щербинин