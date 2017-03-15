ВЕК ЗА ЦАРЯ

Ровно сто лет назад в Коломенском была явлена Державная икона Божией Матери

Это случившееся в день отречения императора-страстотерпца Николая II событие было воспринято православным народом как знак того, что Царица Небесная взяла на Себя попечение о державе Российской. Центральным событием мероприятий юбилейного года стала выставка «Державная Заступница России», организованная Московским государственным объединенным музеем-заповедником (МГОМЗ) в залах Сытного двора в Коломенском.

Первая утрата в Отечественную войну

Далеко не каждому известно: обретение в подклете Вознесенского храма чудотворной богородичной иконы после двукратного видения Пречистой Девы крестьянке Перервинской слободы Евдокии Андриановой – не первое событие в истории этого образа. Икона была известна задолго до 15 (2) марта 1917 года – правда, называлась прежде иначе…

– Обстоятельства происхождения этой святыни хорошо известны, хотя и не задокументированы, – рассказывает главный хранитель МГОМЗ Ольга Полякова. – Датируется она более-менее четко: рубежом XVIII – XIX столетий, а хранилась поначалу в Вознесенском женском монастыре Московского Кремля. Но в Отечественную войну 1812 года во время эвакуации кремлевских святынь, драгоценностей и регалий царской казны ее перемещают в государево село Коломенское.

Там икону то ли потеряли, то ли забыли. Из официальных монастырских описей она, впрочем, не исчезла, именуясь в источниках тех лет Коломенским образом Божией Матери.

И только век с лишним спустя, когда над Россией снова станет бушевать страшная буря, настоятель Вознесенской церкви священник Николай Лихачев после слов странной визитерки Андриановой среди старых тряпок, досок и прочей рухляди отыщет в подклете узкую черную икону, промоет ее и увидит облаченную в пурпурное одеяние, восседающую на Престоле с державой и скипетром Владычицу Небесную с Богомладенцем…

Массовое поклонение и вторая потеря

Подготовленная при участии семнадцати партнеров – федеральных и городских ¬архивов, государственных, церковных и частных музеев – экспозиция, конечно, не ограничивается рассказом о бытовании иконы «Державная».

– Ее обретению сопутствует отречение государя императора, вызванное Февральской революцией, – продолжает Ольга Полякова. – Поэтому мы не могли обойтись ни без упоминания о вызвавших переворот причинах, ни без повествования о мученической кончине святых царственных страстотерпцев.

Несколько мемориальных предметов венценосной четы (выкованную в Златоусте в 1909 году шашку со штатно присоединенными ножнами, кружевную накидку и флакончик духов императрицы) предоставили Центральный музей Вооруженных сил, Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи и американо-русское культурно-просветительное и благотворительное общество «Родина». Посвященный отречению самодержца зал оформлен в виде вагона-кабинета императорского поезда со столиком, конторской лампой, чернильным прибором и походным аппаратом системы Морзе, а его посетителей сопровождают звуки паровозных гудков и сигнальных станционных свистков. Венчает же эту часть экспозиции расстрелянный (в прямом смысле – во время революционных волнений) и сброшенный в 1917 году со шпиля Сухаревой башни флюгер в виде геральдического двуглавого орла (из фондов самого МГОМЗ)…

Но главная тема здесь – все же поклонение самой иконе и ее почитание. С нее сразу же начали делать списки. В первые послереволюционные месяцы москвичи – рабочие заводов и фабрик, прихожане храмов, – шествовали с этим образом крестными ходами, устраивали перед ним многотысячные молебные пения. Московское архивное управление впервые выставляет датированное сентябрем 1917 года прошение прихожан храма Рождества Богородицы в Бутырках на имя одного из викариев Московской епархии о принесении к ним на приход чудотворного образа… А в 1929 году икона из Коломенского еще раз исчезла.

Царские дары

– Об изъятии иконы не сохранилось никаких документов, – говорит Ольга Полякова. – Православные о ней не забывали, но в первую очередь она почиталась среди эмигрантов русского рассеяния. Первый храм в ее честь освящается в местечке Шави под Парижем в 1934 году, затем – в Ницце, в Марокко…

Из небытия этот образ выходит в разгар очередной судьбоносной для нашего Отечества эпохи – в 1989 году. Оказалось, все эти десятилетия его бережно (хотя и в абсолютно закрытом режиме) хранили в Государственном историческом музее. И на следующий год, в 1990-м, списав из музейного фонда (беспрецедентное даже по нынешним меркам событие!), государство возвращает его в коломенскую Казанскую церковь, единственную из действовавших тогда в этих местах… Здесь чудотворный образ обрел свой новый дом. А уже в наши дни он стал символом единения Русского мира, посетив в 2008 году после подписания Акта о каноническом общении обеих ветвей Русской Православной Церкви центры эмиграции в Европе, Америке и Австралии.

К этой выставке МГОМЗ специально приурочил премьерную публичную экспозицию многочисленных святынь из своего фонда. После потребовавшей нескольких лет реставрации посетители смогут, в частности, увидеть бархатную пелену с самого чудотворного образа (обнаружена в 1938 году в Вознесенской церкви) и ряд редчайших богородичных икон.

Дмитрий Анохин

Опубликовано: №5 (618) март, 2017 г.

