ВЕРТЕПНОЕ ДЕЙСТВО

Сестры-кукольщицы ежегодно творят Рождество

Храмы готовятся к Рождеству, и в них по традиции появляются рождественские вертепы. Кто изготавливает эти сказочные творения? В канун праздника мы встретились с одним из самых опытных создателей вертепов – московской художницей Мариной Политанской, постоянным соавтором своей сестры-близнеца Галины Хрисановой.

– Марина, помните историю своего первого вертепа?

– Конечно. В те времена не были доступны ни пластик, ни полимеры. Поэтому лепили из обычного пластилина, красили водоэмульсионной краской, ею же и расписывали. Создавали материалы из подручных средств: брали обычную муку, добавляли клей ПВА. Первый вертеп сделали для нашего храма преподобного Марона Пустынника Сирийского в Старых Панех. Вертеп порадовал глаз, а потом его убрали в подсобку. Год спустя обнаружилось, что наш вертеп уничтожили крысы, так что пришлось создавать новый…

– Почему современные художники редко берутся за изготовление вертепов?

– Это очень сложно. Мы ведь не покупаем, не отливаем куклы, а лепим их вручную. Материалы используем, конечно, самые современные, но разные: какой-то надо отжигать, какой-то шкурить. А еще одежду всем сшить… Кроме того, чтобы лепить лица, надо быть профессиональным скульптором.

– Как у вас получаются лики святых? Ведь это мастерство, соприкасающееся с иконописью…

– Каждый вертеп я начинаю с Божией Матери. Прежде всего мы с сестрой молимся. Когда леплю лицо Богородицы, всегда стараюсь избежать любых характерных особенностей, чтобы ничто в Ее облике не тревожило глаз.

Моя сестра создает костюмы и обстановку. Она специализируется по тканям и цвету, еще у нее получаются самые милые на свете овечки.

По кос­тюмам все персонажи, как правило, делятся на три группы. Первая – Мария и Иосиф. Для них мы делаем простые, скромные, но достойные одеяния. Вторая группа – пастухи. Им мы всегда специально окрашиваем ткани, используем в костюмах различные обрезки, в том числе кожи, создавая эффект застиранности и потертости. И третья группа – волхвы. Здесь ткани демонстрируют блеск и богатство, в них допустима даже ювелирная отделка серебром.

– Чаще всего вы делаете вертепы по чьему-либо заказу. Участвуют ли заказчики в работе, следят ли за ее ходом?

– Работать на заказ любим. Совсем иначе ощущаешь будущий вертеп, когда заранее знаешь, в какой храм или монастырь он отправится, где будет стоять. Это имеет значение как для планирования удачной композиции, так и для цветового решения. Но гораздо важнее, что наши заказчики за нас молятся, пока идет работа. Их молитва дает сил, и работается с подъемом.

Часто заказчик дает нам рекомендации. А поскольку наши заказчики – лица духовные, то и советы их бесценны. Одна сестра благочинная, серьезный богослов, обратила наше внимание на некоторые детали, которых мы просто не знали, но с тех пор всегда учитываем. С другим заказчиком обсуждали возраст Иосифа. Поначалу он у нас планировался гораздо более пожилым. Но ведь Обручник совсем не был дряхлым стариком, когда родился Иисус! Была заказчица игуменья, которая внимательно следила за тем, какой получается фигурка Богомладенца Иисуса. Все твердила: он должен быть таким, чтобы не возникло никакой аналогии с куклами-пупсами, чтобы общее впечатление было не как от игрушки, а как от благочестивой картины.

Когда же заказчик не участвует в создании вертепа, случаются казусы. Одна известная художница, изготовитель текстильных кукол, рассказывала: получила от священника заказ на вертеп. Сделала его в своей манере, но персонажи оказались излишне выпуклыми, чрезмерно характерными, стилизованными.

– Как же вам удается решить непростую задачу – создать благочестивую картину, достойную располагаться в храме по соседству с иконами?

– Мы старательно придерживаемся исторической правды. Все объекты наших вертепов внешне соответствуют библейским временам: горы, туи, беленькие домики – все как на Святой Земле, никаких фантазий. Моя сестра Галя иконописец, и ее образование очень помогает соблюдать рамки традиции. А какое наслаждение детям погладить мягких овечек, потрогать соломку, деревья! Наш крутящийся вертеп устроен так, что с одной стороны это пещера, а с обратной стороны идут волхвы. Со временем мы добавили в эту композицию царя Ирода в замке – он смотрит вслед идущим волхвам. Детям очень интересно слушать историю Рождества Христова, разглядывая вертеп!

– Получается, вы свои вертепы делаете, как раньше на Руси строили – на века!

– Они действительно сто лет простоят, и ничего с ними не случится. Могут располагаться даже на улице. Только надо следить, чтобы снег не залетал, или закрывать всю конструкцию оргстеклом. Кроме того, мы обязательно делаем свои вертепы удобными для переноски. Заказчикам нравится такая продуманность, поэтому вертепы нам регулярно заказывают и частные лица. В этом году мы создали несколько праздничных композиций для Сретенского монастыря — наши работы только что установлены в четырех витринах в магазине православной книги «Сретение» на Б.Лубянке,13.

Катерина Моисеенко, фото Владимира Ходакова

Справка:

Сестры организовали свою мастерскую в 1994 году. До того они окончили художественное училище по специальности «художник-мультипликатор». Затем Галина поступила в ПСТГУ для изучения иконописи, а Марина освоила специальность ювелира. Затем последовали многочисленные кукольные курсы и мастер-классы.

Опубликовано: №1 (614) январь, 2017 г.