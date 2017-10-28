ВЕСЬ ЦВЕТ ХРАМОЗДАТЕЛЬСТВА

О чем говорят окраска и форма куполов

Блестящие на солнце золотые, завораживающие синие со звездами или контрастные черные… Венчающие церкви купола и главки бывают самими разными. Это настоящая визитная карточка храма, главное – знать, как расшифровать заложенный в нее зодчими смысл. «ПМ» предпринимает попытку «сакрального анализа» окраски московских церквей.

Цвет куполов

ЗОЛОТОЙ. Один из самых востребованных цветов. Это символ вечности, нетления, царственности и небесной славы. Главные соборы, а также возведенные в честь Спасителя и двунадесятых праздников храмы всегда венчаются золотыми куполами. Не исключение – кафедральный соборный Храм Христа Спасителя и Успенский собор Московского Кремля. Кстати, главы церкви Покрова Божией Матери (собора Василия Блаженного) на Красной площади изначально тоже были золочеными. Позднее они приобрели замысловатые формы и яркую раскраску, символизирующие красоту небесного Иерусалима.

КСТАТИ! ТРАДИЦИЯ ЗОЛОТИТЬ КУПОЛА СОБОРОВ ПРИСУЩА ПРАВОСЛАВИЮ И ЧУЖДА ДРУГИМ КОНФЕССИЯМ.

СИНИЙ. Часто встречается в наружном убранстве храмов, посвященных Богородице. Иногда их дополнительно украшают золотыми звездами. Голубой или синий цвет символизируют небесную чистоту и непорочность, а звезды напоминают о Вифлеемской звезде, возвестившей рождение Христа от Девы Марии. ­Самый яркий пример такого декора – Успенский собор Троице-Сергиевой Лавры. Зодчие московских церквей не так часто следовали этой традиции. Многие Богородичные храмы Первопрестольной имеют золотые или даже черные главки. Тем не менее древний трехшатровый храм Рождества Богородицы в Путинках, Покровский храм в Ясеневе и некоторые другие увенчаны именно синими куполами.

ЗЕЛЕНЫЙ, СЕ РЫЙ, СЕРЕБРЯНЫЙ. Зеленый цвет в Православии – символ Святого Духа. Поэтому этот цвет часто используется для украшения глав Троицких храмов, например, церкви Живоначальной Троицы на Воробьевых горах и одноименного храма в Листах. Зеленые, серые или серебряные купола также могут свидетельствовать, что церковь посвящена какому-то святому. Так, серебряные главки венчают храм Григория Неокесарийского на Полянке.

ЧЕРНЫЙ. Это цвет монашеский, и темные купола можно увидеть на монастырских соборах. В мужском Донском, женском Покровском, а также в Марфо-Мариинской обители милосердия храмы увенчаны именно черными куполами.

Цвет окраски фасадов

По преобладающему в окраске наружных стен колеру тоже иногда можно определить, в честь какого праздника или святого храм освящен. Если стены белые – скорее всего, он посвящен Преображению или Вознесению Господню. Если голубые – возможно, церковь возведена в честь Пресвятой Богородицы. Красные храмы бывают посвящены мученикам, зеленые – преподобным, а желтые – святителям. Но здесь речь идет всего лишь о традициях использования краски, а не о строгих правилах.

Число куполов

Имеет значение и количество куполов на храме.

Один купол символизирует Единого Бога.

Три – Пресвятую Троицу.

Пять – Спасителя и четырех евангелистов.

Семь – число Таинств в Церкви.

Девять – ангельские чины.

Тринадцать – Спасителя и 12 апостолов.

Тридцать три купола – годы земной жизни Спасителя.

Форма глав

Купола и главки церквей еще выполняются и в разных формах. Например, луковичные – символ пламени свечи, и такие купола венчают множество столичных храмов. Самые же древние церкви столицы имеют шлемовидную форму глав: Спасский собор бывшего Андроникова монастыря, собор святителя Петра в Высоко-Петровском монастыре, воссозданный Казанский собор на Красной площади и многие другие. Такая форма куполов напоминает о воинстве, о духовной брани, которую ведет Церковь с силами зла и тьмы.

Мария Максимова

Опубликовано: №19 (632) октябрь, 2017 г.