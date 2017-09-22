ВИДИМ КНИГУ

Николай Бреев: «Если идти в издательский бизнес – только с просветительской целью»

История рождения издательства «Никея» напоминает легенду о первом собранном в гараже Стивом Джобсом «Макинтоше». Выпускать книги для верующих нынешний генеральный директор Николай Бреев рискнул в кризисный 2008-й год вместе с другом, ринувшись в этот проект практически без начального капитала. Помогли, со здравой усмешкой вспоминает Николай Юрьевич, энтузиазм, отсутствие трезвого расчета и незнание всех опасностей книжного бизнеса.

Чем проштрафились «Поповичи»

На главной странице своего сайта «Никея» называет себя православным издательством. При этом далеко не все из четырех сотен уникальных наименований, увидевших здесь свет за девять лет, получили гриф Издательского совета Русской Православной Церкви . Одна из последних «забракованных» новинок – популярные «Поповичи» Марии Свешниковой.

– Часто нам не ставят гриф из-за отсутствия так называемой религиозной составляющей. К примеру, у нас есть «кризисная» серия, книги которой призваны помогать людям, оказавшимся в сложной ситуации: при разводе, при потере ребенка, при аборте, при тяжелой травме. Богословия там действительно нет, хотя комментарии священнослужителей присутствуют, – говорит генеральный директор издательства Николай Бреев. – Но я не считаю отрицательное решение экспертов по той или иной новинке трагедией. В любом случае «Никея» издает книги о Православии, то есть о Боге и вере. А вот термин «православная литература» сам по себе определить очень сложно.

Вдобавок к четырем традиционным для себя направлениям – «О вере», «Семье», «Проза и поэзия», «Детям» – «Никея» в последние годы мощно разрабатывает еще одно – «Психология». «Кризисная» серия как раз входит в одну из двух его рубрик. В «Никее» не только считают такой шаг коммерчески дальновидным, но и видят в нем своеобразную миссию по возвращению психологии как науке христианского наполнения.

Скидочные войны без победителей

Пару лет назад «Никея» стала бронзовым призером всероссийского конкурса буктрейлеров – коротких видеороликов, подобно трейлерам в кинематографе анонсирующим выход новинки. Правда, эту попытку через привычный молодежи формат отвоевать у соцмедиа часть аудитории Бреев считает не вполне серьезным баловством:

– В массе своей буктрейлеры невысокого качества, и шедевров среди них мало. Для успеха любой редакции, как и раньше, нужны квалифицированные редакторы…

МНОГИЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА СУЩЕСТВУЮТ ТОЛЬКО БЛАГОДАРЯ МЕЦЕНАТСКИМ ВЛИВАНИЯМ

Это необходимое условие далеко не достаточно. На ­нескольких московских приходах уже долгие годы достаточно устойчиво работают собственные книжные издательства, фактически представляющие микрохолдинг из редакции и книжной лавки. Их спасает так называемая система обмена – уникальная для современного книгоиздательства схема, представляющая собой взаимные расчеты «натурой» (партиями книжных новинок мелким или средним оптом). По сути кустарный, но в столичных условиях доведенный до совершенства механизм позволяет поддерживать в рознице довольно широкий, привлекательный для массового читателя ассортимент без значительных оборотных средств.

– Другое дело, если вы хотите расти и развиваться. Для крупного издательского проекта вам обязательно понадобятся профессиональные продавцы и маркетологи, – продолжает собеседник. – При этом надо иметь в виду: многолетняя бессистемность в православном книгоиздании привела к серьезному затяжному кризису. Складские площади и магазинные полки год от года затовариваются, и в один прекрасный день начинается скидочная война, которая грозит работой в убыток.

В поисках вопросов

К числу самых успешных за девять лет существования издательства книг Николай Бреев относит «Матушки» Ксении Лученко и серию «101 притча» – редакционный проект «легкого» жанра, излагающий житейскую мудрость народов мира. Но вообще, признается Николай, книгоиздательская модель – одна из сложнейших в современном бизнесе. Там соединяются креативная, творческая и технологическая компоненты.

– Книжный рынок сейчас широк, удивить читателя какой-то совсем уж новой темой сложно, – считает Бреев. – Но при этом очень не хватает изданий, связанных с новым осмыслением своей веры с точки зрения современности. Например, налицо большая проблема разрыва между церковной жизнью и жизнью в миру. Как вести себя в светском обществе, не отходя от евангельских максим? Если угодно, отвечающие на этот вопрос книги можно назвать попыткой актуализированной проповеди.

Теперь, признается Бреев, обладая полученным за последние девять лет опытом, в этот рынок он входить бы не рискнул. Но уже поздно: высоко оцениваемое в профессиональной (а еще важнее – в читательской) среде имя издательства обязывает. Именно поэтому в «Никее» запускают два больших проекта, уже под новыми торговыми марками. Они гораздо больше ориентированы на светскую аудиторию. А читатели, ожидая новинок, в нетерпении потирают руки, потому как уверены: халтуру выпускать тут не умеют.

Дмитрий Анохин

Фото Владимира Ходакова

Опубликовано: №17 (630) сентябрь, 2017 г.