ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ЩЕРБИНИНА

Вчера, 1 августа, скоропостижно скончался иконописец, кинодраматург, постоянный автор газеты «Православная Москва» Владимир Щербинин. В прошлом году он задумал для нас рубрику «Размышления иконописца», в которой рассказывал про особенности написания икон двунадесятых праздников. За четыре дня до своего ухода из жизни, 27 июля, Владимир прислал в редакцию последнюю статью про Успение Пресвятой Богородицы. В ближайших номерах нашей газеты мы продолжим публиковать его уже готовые тексты. Ранее опубликованные статьи читайте здесь.

Справка

Владимир Иванович Щербинин родился 19 февраля 1960 г. в деревне Мульга Красноярского края. Окончил сценарный факультет ВГИКа. В Псково-Печерском монастыре учился иконописи у архимандрита Зинона (Теодора). В 1980-х годах служил сторожем, чтецом, просфорником и дворником на приходах Тверской и Псковской епархий. Как режиссер и сценарист снял около 80 документальных фильмов. Нес послушание канонарха и чтеца возрожденного московского Сретенского монастыря. В 1994 году организовал там же иконописную мастерскую, воспитанники которой расписали множество храмов в России, Польше, Сербии, Германии и на Украине.

Владимир Щербинин скончался во время работ по росписи монастыря в Ивановской епархии. У него остались жена и сын.

Отпевание раба Божия Владимира состоится в пятницу 4 августа в московском Сретенском монастыре. Начало отпевания: 10:00.