ВО ЧТО ВЕРИТ ВРАЧ

У нашего нынешнего собеседника – детского хирурга и председателя Комитета Государственной думы РФ по охране здоровья Дмитрия Морозова – серьезный и проницательный взгляд врача, искренняя и немного смущенная улыбка. В нем чувствуется неподдельная доброта, располагающая простота и большое сердце – этому человеку веришь… Знаменитый доктор приоткрыл «ПМ» тайну своих встреч с чудесами, признался, зачем направляет молодых коллег в отдаленные районы, и рассказал, чем, на его взгляд, Иерусалим и Вифлеем милее Рима.

– Дмитрий Анатольевич, поведайте, пожалуйста, о вашем пути к Православию.

– Покреститься совершенно осознанно я решил еще на третьем курсе медицинского университета. На мой взгляд, русский человек не должен быть невоцерковленным. Для меня как верующего человека все происходящее со мной и с пациентами творится по воле Божией. Люди могут сколько угодно этого сторониться и прятаться за какими-то научными гипотезами, быть воинствующими атеистами (просто потому, что это, например, модно), но Господь все ставит на место. Как бы человек ни пытался быть вне Бога, у него это не получится.

– Бывает ли, что пациенты через болезни приходят к вере?

– Я встречался с этим неоднократно. Все люди болеют по-разному. Конечно, как врач я делаю все от меня зависящее. И порой вижу, как семьи действительно приходят к Богу, осознавая, что прежде жили неверно. Иногда высшая сила предостерегает от операции. Были годы, когда я этого не чувствовал, не понимал и шел наперекор знакам судьбы. С опытом и я, и мои помощники стали тонко чувствовать тот момент, когда есть благоволение на проведение операции, а когда лучше ее перенести. И я научился выдерживать эту паузу. Иногда Сам Господь подсказывает решение. Например, в день предполагаемой операции человек начинает хворать…

– Согласны ли вы с тем, что в основе врачебной деятельности лежат идеи соборности и служения?

– Конечно, я вижу свое призвание как раз в служении людям. Я помогаю детям с пороками развития, занимаюсь реализацией культурных инициатив, помогаю конкретным людям. Порой не хватает времени в сутках. Совсем недавно мы рассматривали проблему ВИЧ и продолжаем ее сейчас обсуждать, на эту тему у меня было выступление на заседании Госдумы. Мы открыли акцию «Стоп ВИЧ/СПИД» совместно с Фондом культурно-социальных инициатив Светланы Медведевой. Я все время обращаю внимание на то, что нужно укреплять нравственные начала, иначе на место СПИДа придет какая-нибудь новая инфекция, та, что будет испытывать человечество на прочность. Когда мы говорим о соборности, о благотворительности, то имеем в виду зрелость российского общества. ХХ век нанес серьезный урон нашему моральному здоровью. Нам необходимо глубокое переосмысление.

– Расскажите, пожалуйста, об Обществе православных врачей – проекте, начатом еще в 2005 году по благословению епископа (ныне – митрополита) Саратовского и Вольского Лонгина. Что сделано за это время, скольким людям удалось помочь?

– Общество возглавляет академик Российской академии медицинских наук Александр Чучалин. К счастью, нам удалось помочь тысячам людей. Изначально этот проект был инициирован протоиереем Сергием Кляевым, настоятелем Крестовоздвиженского храма города Саратова. Он был моим одногруппником и одним из лучших реаниматологов по новорожденным. Как раз ему и принадлежит идея, чтобы врачи за свой счет ездили в отдаленные районы, обследовали детишек и помогали им совершенно безвозмездно. И каждый ребенок, которого мы отправляем лечить в Саратов или в Москву, находится под нашим контролем. В проекте задействованы врачи самых разных специальностей. С уже состоявшимися, грамотными специалистами едут молодые ординаторы, аспиранты и студенты. Считаю, что такое общение в неформальной, высокодуховной обстановке крайне важно!

– Каким было ваше последнее паломничество?

– Сначала я посетил Рим. Конечно, там потрясающая архитектура, величественный собор Святого Петра, но этот город давит своей энергетикой. Когда я через некоторое время попал в Святой град Иерусалим, побывал у Гроба Господня, прошел по святым местам Вифлеема, у меня возникло чувство, будто я нахожусь в материнской утробе. Более того, сложилось впечатление, что русские люди – сыновья и духовные преемники этой земли. Когда ты представляешь, как наши паломники шли путь из Яффы на коленях, это очень впечатляет! Я хочу возвратиться туда и привезти своих детей…

– Кстати, можно несколько слов о ваших детях?

– Их у меня трое: близнецы Дмитрий и Кирилл и пятилетняя дочка Верочка, названная так не случайно. Ее крестная мама – игумения Феодосия (Бессонова), настоятельница саратовского Свято-Алексиевского монастыря. Дочь родилась, когда нам с женой было по сорок лет. Сыновья учатся на третьем курсе медицинского университета, готовятся стать хирургами. Они отличники, и я ими горжусь!

Алина Бурмистрова

Дмитрий Морозов

Родился в 1971 году в Минске. Выпускник педиатрического факультета Саратовского государственного медицинского университета. Позже окончил клиническую ординатуру кафедры детской хирургии. С 1996 по 2012 год работал на кафедре детской хирургии Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского (с 2003 года – заведующий кафедрой и руководитель университетской клиники). Доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой детской хирургии и урологии-андрологии педиатрического факультета Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова. С 2016 года – депутат Государственной думы РФ VII созыва.

Лауреат Первой национальной премии лучшим врачам России «Призвание» в номинации «За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека» (2004 год). В 2011 году был удостоен премии конкурса «Лучший детский хирург России» (диплом III степени).

Опубликовано: №23 (613) декабрь, 2016 г.