ВСЕ САМОЕ-САМОЕ

Зачем Церкви «Книга Гиннесса»

Говорят, история человечества движется по спирали, и все новое – это хорошо забытое старое. Только что-то не удается в канве исторических событий разглядеть примеры возрождения и расцвета Православия, свидетелями которого мы являемся.

Византия? Похоже – но только на нашу страну вековой давности. К тому же на территории Византийской империи всегда находилось несколько поместных Православных Церквей: Александрийская, Антиохийская, Иерусалимская… Мы же обитаем на территории самой большой страны мира и принадлежим поместной Церкви с самой большой канонической территорией, с самым большим числом приходов. Прихожане Русской Православной Церкви составляют больше половины от всех православных христиан на планете. Не исключено, что по нашей земле ходил апостол Андрей Первозванный, и почти наверняка здесь бывал апостол Петр. Первые православные общины на нашей земле появились в начале II века и находились в зоне канонической ответственности Иерусалимского Патриарха. А массовые крещения и венчания в 1990-е годы? Столь повсеместного строительства православных храмов, как сейчас, история тоже, пожалуй, не знала.

В СВЕТСКОЙ ЖИЗНИ КОЛИЧЕСТВО ПОРОЖДАЕТ КАЧЕСТВО: РЕКОРД РОЖДАЕТСЯ ТАМ, ГДЕ К НЕМУ МНОГИЕ СТРЕМЯТСЯ. А У НАС НАОБОРОТ.

Все церковные рекорды как дар, который мы должны принять и наполнить содержанием: хотя бы присутствием за богослужением в столь многочисленных и умножающихся храмах по всей нашей земле. Если и появится церковная книга рекордов, то пусть она будет не о самой большой просфоре, не о поставившей рекорд по продолжительности горения свечке, а о тех сокровищах, которые мы по нашей лени никак не хотим, нагнувшись, поднять с земли. Чтобы во время чтения этой книги было стыдно, что, живя в самой большой православной стране, с самым массивным колоколом и самым длинным крестным ходом, мы сами мало делаем для этих рекордов.

Диакон Сергий Правдолюбов

Опубликовано: №19 (632) октябрь, 2017 г.

