ВЫЧИТАТЬ И УМНОЖАТЬ

Взрослым дядям уступать, учат в школе, учат в школе, учат в школе… Как минимум в одной

В школе № 2107 Мещанского района вынужденно перенесли первосентябрьскую линейку на понедельник 4 сентября. Из-за празднования Курбан-байрама, когда в Соборную мечеть на проспекте Мира по подсчетам ГУ МВД по Москве собирались 100 тысяч мусульман, приводить в школу детей было просто опасно для жизни. Поэтому родители выступили с инициативой, директор вынесла вопрос на рассмотрение управляющего совета школы, а департамент образования его решение утвердил.

Так, вполне цивилизованно, Москва пришла к тому, чего не было даже во время Великой Отечественной войны: переносу незыблемой даты – Дня знаний. В целом коренное население и столицы, и всей страны согласилось со словами директора школы, что «администрация учебного заведения обязана при организации любых мероприятий в городе в первую очередь обеспечить безопасность детей».

Однако осадочек, что называется, остался. Особенно после того, как представитель уже упомянутого совета школы Максим Макаров, увидев, какие баталии разгорелись в соцсетях, заявил: «Большинству родителей удобен перенос линейки, так как многие не успеют вернуться с отдыха к 1 сентября. В принятом нами решении нет никакого конфликта».

Вопрос не в конфликте и не в его отсутствии. А в новом опыте, который только предстоит осознать. Ведь есть еще тридцать пять подмосковных школ, где торжественную линейку тоже перенесли – пусть не на несколько дней, а на несколько часов.

Нам уже не убежать от того, что, когда Москва привычно улыбалась нарядным детишкам с праздничными букетами, один ее район оказался заполнен сотней тысяч босоногих мусульман, среди которых не нашлось места не только первоклашкам, но и спешившим на работку клеркам. Ну и, конечно, нельзя забывать, что 1 сентября – вот уже 13 лет не только праздник, но и день скорби. По этому поводу публицист Ольга Гуманова предложила: «Мне кажется, было бы красиво, если бы в тех школах, где отменили 1 сентября праздничные линейки из-за Курбан-байрама, провели вместо них скорбные мероприятия памяти жертв Беслана».

Пелагея Тюренкова

Другое мнение

БУДНИЧНО О ПРАЗДНИКЕ

Как год встретишь – так его и проведешь

В евангельском чтении из молебна на начало учебного года рассказывается, как Мария и ­Иосиф, возвращаясь с праздника Пасхи из ­Иерусалима, потеряли Сына. Сколько в этой истории жизни! Сколько трагедии и научения!

Мы помним, что Иисуса нашли в храме сидящим посреди учителей, слушающим и спрашивающим их (Лк 2, 46). И нам, быть может, стоило бы последовать Его примеру и спросить: а где же мы должны быть в этот день, чтобы за глажкой формы и суетливым собиранием портфеля не потерять чего-то важного?

Ведь родители Отрока Иисуса не смущались бы так и не переживали, если бы нашли в этот день одного с Ним Учителя – Бога. Будь мы в этом смысле внимательнее к своим детям, не так мучил бы нас потом вечный конфликт отцов и детей.

Первое сентября – время толстых ранцев, пышных бантов, школьных линеек и воздушных шаров. Кому-то в этот день нужен семейный обед, кого-то постигла великая радость и облегчение от того, что дети наконец-то пошли в школу и образовалось время для прочих дел.

Где-то прошли футбольные уроки, где-то школьникам дали почувствовать себя космонавтами, где-то, вспомнив о юбилее Москвы, соединили День знаний с общегородскими праздничными торжествами. Многие школы присоединились к акции «Дети вместо цветов», пожертвовав сэкономленное на гвоздиках в пользу тяжелобольных детишек (суммарно акция собрала более 15 миллионов рублей). Но самой интригующей стала другая новость – о том, что школьным линейкам может помешать… молитва.

В этом году на 1 сентября выпал мусульманский праздник жертвоприношения Курбан-байрам. Многих родителей возмутил перенос линейки в школе рядом с центральной мечетью.

Но что мешало православным верующим выдвинуть другую инициативу – о переносе торжественной линейки на момент после молебна на начало учебного года?

А если такие молебны не во всех школах проводятся – задаться вопросом: почему, собственно?! Православной Церкви есть что праздновать в первый осенний день. А смыслы праздников, приходящихся на одну и ту же дату, всегда полезно совмещать. И никто не отменял доброе народное правило: как год встретишь – так его и проведешь. Постараемся же вспомнить его 14 сентября, в день начала церковного индикта!

Андрей Васенев

Опубликовано: №17 (630) сентябрь, 2017 г.