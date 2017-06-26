ВЫСТАВКА ПРАВОСЛАВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ

Епископ Бронницкий Парамон: «Современное общество быстро меняется. И мы должны меняться для того, чтобы суметь передать грядущему поколению то богатство, которое получили»

Наверное, лучший способ рассказать об иерархе Церкви – поведать о его делах. Сегодня мы говорим с епископом Бронницким Парамоном об одном из его послушаний. Вот уже несколько лет владыка возглавляет Комиссию по координации выставочной деятельности Русской Православной Церкви. Мы решили расспросить епископа Парамона о таком явлении, как православная выставка, а также узнать более подробно об истории этого явления, его значении для Церкви, проблемах проведения и о будущем таких выставок в России.

– Православная выставка – это изобретение XX века? Или это явление имеет более глубокие исторические корни?

– Православные выставки-ярмарки появились задолго до революции. Их прародительницей можно назвать Макарьевскую ярмарку, которая еще в XVI веке образовалась у стен Макарьевского Желтоводского монастыря. Она быстро разрасталась и получила большую популярность. На эту ярмарку съезжались купцы не только со всей России, но и из-за границы. Позже этому примеру последовали и другие монастыри. Они устраивали такого рода выставки-ярмарки, представляя свои самые лучшие достижения. Такие мероприятия прочно вошли в церковную и светскую жизнь общества. Но в связи с произошедшими революционными изменениями в нашем государстве эти выставки в советское время никак проводиться не могли и не проводились. Возрождаться они начали в девяностые годы годы. Тогда православные выставки снова начали набирать свою популярность. Если говорить о Москве, то поначалу в столице было небольшое количество православных выставок. Затем они стали узнаваемыми и проводились уже до десяти раз в год. Вышли за пределы города в другие регионы России.

– Некоторые российские православные выставки работают уже много лет, весьма успешны и у всех на слуху. Однако несколько лет назад была создана комиссия, которую вы сейчас возглавляете. В связи с чем потребовалось курировать такие выставки?

– До появления комиссии выставки по большому счету организовывались энтузиастами, а их концепция отражала только представления устроителей этих мероприятий. Общецерковного подхода к проведению православных выставок не было. В некоторых случаях начались злоупотребления, торговля амулетами, «всеисцеляющими камнями», поддельными «мощами». Одним словом, на эти выставки стали проникать мошенники. Они, пользуясь доверием, которое люди оказывают Церкви, приходили за очень легкой наживой.

– Как же была решена эта проблема?

– Благодаря появлению комиссии выработаны правила проведения православных выставок. Что касается Москвы, то я могу заверить, что на территории столицы нам удалось искоренить случаи злоупотребления и мошенничества. Святейший Патриарх Кирилл ежегодно утверждает годовой план проведения православных выставок на территории Москвы и выставочных мероприятий, организованных синодальными учреждениями. Регионы также получили разработанные правила. На местах за порядком при проведении православных выставок отвечают местные архиереи. Что касается других регионов, то мы их консультируем и помогаем разобраться на месте в каких-то сложных ситуациях, если нас приглашают для этого. То есть мы участвуем в их жизни, но настолько, насколько они видят в этом необходимость.

– Вы уже сказали, что уровень православных выставок существенно вырос за последние годы. Как этого удалось добиться?

– Выставки у нас проходят самые разные. Бывает, что им сопутствуют форумы, на которых обсуждаются проблемные вопросы. Каждый организатор сам для себя определяет ту тему, которую он хотел бы осветить при проведении мероприятия. Однако наша комиссия обязательно сподвигает организаторов к тому, чтобы выставка-ярмарка не стала территорией хоть и православного, но рынка. Это прежде всего миссионерская площадка и место общения и обмена опытом, знаниями и информацией. К счастью, организаторы прислушиваются к тому, что уровень таких выставок нужно поднимать. Местечковыми мероприятиями современное общество уже не заинтересуешь. Если уровень выставки будет высоким, туда будет интересно приходить и она будет пользоваться спросом.

– Современные технологии позволили вывести проведение православных выставок на новый уровень. Яркий тому пример – церковно-общественная выставка «Россия – моя история» на ВДНХ. А какой вы видите православную выставку будущего?

– Будущее и покажет. Современное общество так быстро меняется! И мы должны меняться для того, чтобы суметь передать грядущему поколению то богатство, которое получили. Раньше люди активно черпали информацию из книг. Сейчас общество перешло на мультимедийное восприятие информации. Значит, будем разговаривать на этом, цифровом языке.

Беседовала Пелагея Тюренкова

Опубликовано: №12 (625) июнь, 2017 г.