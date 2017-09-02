ХРАМ УСПЕНИЯ БОЖИЕЙ МАТЕРИ НА ПОКРОВКЕ

Его любил Достоевский, Растрелли считал шедевром, защищал от разрушения даже Бонапарт, а уничтожили «свои»

В прошлом номере газеты мы знакомили читателей со старинными почтовыми карточками, на которых изображены разрушенные и снесенные церкви (№ 15 (628) «Мгновения спрессованы… в открытках»). Про одну из этих церквей наш сегодняшний разговор.

Любящих старую Москву людей куцый сквер на пересечении Покровки и Потаповского переулка неминуемо наталкивает на мысль: чего-то не хватает! Сплошная московская застройка, известная на весь мир как архитектурный шедевр, в этом месте явно прорежена. Здесь был снесен не просто памятник истории, а восьмое чудо света.

Именно так называли стоявшую здесь церковь Успения Божией Матери. Ее зодчим был Петр Потапов, именем которого и назван переулок. А вот оставленная им на каменной стене храма надпись: «лета 7204 [1699] октября 25 дня дело рук человеческих, делом именем Петрушка Потапов» – была уничтожена вместе с церковью в 1936 году.

Грандиозный храм считался одним из эталонов русского стиля. Им восторгался Баженов, Растрелли считал шедевром, а Щусев, некогда вдохновленный этим храмом, решил стать архитектором. Яркий образец нарышкинского барокко, храм был любим Достоевским и, по легенде, восхищал Наполеона. Тот распорядился поставить около него специальный караул для защиты от пожара и мародеров. Меры возымели действие: в 1812 году церковь не пострадала.

Зато в ноябре 1935 года стоявшие у власти в Первопрестольной безбожники постановили: «Имея в виду острую необходимость в расширении проезда по ул. Покровке, церковь так называемую Успения по Покровке закрыть, а по закрытии снести». Что и было сделано зимой 1936-го. Архитекторы-реставраторы, в том числе знаменитый Петр Барановский, пытались защитить храм. Но добились лишь разрешения сделать обмеры и снять образцы резных белокаменных деталей.

Сегодня помещение, где сохранился единственный фрагмент стены храма, занимает грузинский ­ресторан «Саперави» по адресу: ул. Покровка, д. 5, стр. 5. Уцелевшие элементы декора открыты для обозрения на территории Донского монастыря. Ну а самое главное – в октябре прошлого года заработал сайт, посвященный воссозданию порушенной святыни.

Адрес: ул. Покровка, 5

Пелагея Тюренкова

Коллаж Владимира Ходакова

Опубликовано: №16 (629) август, 2017 г.