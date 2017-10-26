ХРОНИКА ОКАЯННЫХ ДНЕЙ

Вспоминаем по часам события октября 1917 года в Москве

25 октября (7 ноября н.ст.)

12.00 Пришли первые телеграммы о событиях в Петрограде.

13.00 Московский городской голова – эсер Вадим Руднев – созывает внеочередное заседание Военного революционного комитета (ВРК).

16.00 В Московском университете начинают формироваться студенческие добровольческие отряды.

19.00 Из состава ВРК выходят эсеры и меньшевики.

22.30 ВРК отдал распоряжение приостановить выпуск всех городских газет, кроме большевистских.

23.00 В Александровском военном училище прошло офицерское совещание.

Около полуночи отряды красногвардейцев заняли все типографии в городе.

26 октября (8 ноября н.ст.)

7.00 Красногвардейцы и агитаторы большевиков распространяют по городу воззвание ВРК и партии к рабочим.

8.00 Отряды красногвардейцев заняли центральную телефонную станцию и почтамт на Мясницкой улице.

9.00 В Кремль прибыли представители ВРК.

10.00 Кремль окружен юнкерами, попытка большевиков вывезти оружие сорвана.

12.00 Юнкерские и офицерские роты занимают позиции на площадях и улицах.

13.00 Юнкера и добровольцы занимают позиции вокруг здания Моссовета, никого не пропускают.

14.00 ВРК отправляет просьбы о помощи в Петроград, а пока призывает верные большевикам части из Подмосковья.

15.00 Городской голова Руднев уговаривает командующего Московским военным округом полковника Константина Рябцева отправить телеграмму в Ставку с просьбой снять с фронта верные правительству части и прислать их в Москву.

16.00 Полковник Рябцев просит Ставку о помощи телеграммой.

22.00 Полковник Рябцев в открытой коляске объезжает позиции юнкеров вокруг Кремля.

27 октября (9 ноября н.ст.)

8.00 Юнкера продолжают обстреливать Кремль из винтовок и пулеметов.

9.00 В Александровском военном училище собрались живущие в Москве офицеры, не поддержавшие большевиков.

11.00 В Московском университете сформированы студенческие добровольческие отряды. В противовес «красной гвардии» большевиков они называют себя «белой гвардией».

12.00 Отряды красногвардейцев захватили штурмом артиллерийские мастерские в Лефортове.

13.00 В городе нет ограничений на передвижение.

15.00 Красногвардейцы занимают позиции на крышах домов возле Страстного монастыря.

18.00 Командующий Московским военным округом Рябцев объявляет в городе военное положение.

18.20 Отряды юнкеров атакуют посты красных на Садовом кольце в районе Крымского моста.

18.30 Офицерская рота и небольшой отряд юнкеров без боя отбирают у красных телеграф и почтамт.

20.00 Офицерские роты и юнкера начинают зачистки крыш на Поварской улице.

28 октября (10 ноября н.ст.)

2.00 Начинается штурм Кремля. Юнкера атакуют со стороны Спасских и Боровицких ворот.

6.00 Командующий гарнизоном Кремля Берзин принимает решение о сдаче. Солдаты 56-го запасного полка готовы сдать оружие.

6.40 Телефонная связь Моссовета с другими советами на окраинах прервана. Руководители восстания ждут ареста с минуты на минуту.

12.00 Рябцев медлит с приказом об аресте членов ВРК.

13.00 Поварская улица полностью очищена от красных. Центр Москвы контролируется силами, верными Комитету общественной безопасности.

16.00 К Садовому кольцу с окраин начинают подходить новые части красной гвардии.

18.00 Солдаты 193-го полка атакуют занятые белыми Провиантские магазины на углу Остоженки.

19.00 Колонна 193-го полка выбивает юнкеров из Страстного монастыря.

22.00 Белые блокированы в центре Москвы. Большевики полностью контролируют Замоскворечье.

29 октября (11 ноября н.ст.)

6.00 Идет постоянная перестрелка.

8.00 На Тверской улице у здания Моссовета установлено шесть полевых орудий красных. Они стреляют в сторону занятой юнкерами гостиницы «Метрополь».

12.00 Красные атакуют позиции юнкеров на Большой Никитской улице.

13.00 Юнкера атаковали позиции красных на Тверском бульваре, взяли в плен около трех десятков человек, но под сплошным артиллерийским огнем вынуждены были отойти к Никитским воротам.

21.00 Большевики установили дополнительные орудия на Тверской улице и начали методичный обстрел «Метрополя» и Кремля.

22.00 ВРК и Комитет общественной безопасности попытались начать переговоры о перемирии.

30 октября (12 ноября н.ст.)

8.00 Красные штурмуют театр «Унион» у Никитских ворот, который защищают около полусотни офицеров и юнкеров.

15.00 Бои идут с переменным успехом.

23.00 Кадетский корпус и Алексеевское училище в Лефортове оставлены кадетами и юнкерами. Командовавший обороной полковник Рар приказал учащимся переодеться в гражданское и под прикрытием офицеров, устроивших ложную атаку на большевиков, предписал им разбежаться по домам. После того, как все кадеты и юнкера разошлись, Рар с офицерами оставил корпуса училища и стал пробиваться к Кремлю.

31 октября (13 ноября н.ст.)

Утро. ВРК требует от Руднева и Рябцева прекратить сопротивление, распустить Комитет общественной безопасности и сдать оружие.

День. Бои на Тверской, красные занимают всю улицу, пытаются штурмовать Иверские ворота.

ВРК повторяет предложение о сдаче.

Вечер. Начинается обстрел Городской думы. Юнкера Александровского военного училища и депутаты переходят в Кремль.

1 ноября (14 ноября н.ст.)

Утро. Большевики попытались выбить офицеров и юнкеров из театра «Унион».

Офицеры и юнкера-александровцы продолжают удерживать Большую Никитскую улицу от площади Никитских ворот до Моховой.

На Остоженке красные перешли в наступление. Белые выбиты с улицы.

13.00 Атака большевиков на Иверские ворота и здание Городской думы закончилась успешно. От Большого театра по Кремлю стреляют полевые орудия красных.

14.00 Красные идут на штурм Кремля. Штурм проваливается, убито около трех десятков человек.

Вечер. На площади перед гостиницей «Метрополь», в Охотном ряду и у Иверских ворот красногвардейцы добивают раненых юнкеров, прятавшихся в здании Думы. Юнкеров пытаются спасать сестры милосердия и прохожие, красные грозят, что будут убивать каждого, кто попытается «спасти сволочь».

2 ноября (15 ноября н.ст.)

Утро. Продолжается обстрел Кремля большевиками.

День. Полковник Рябцев принимает решение о капитуляции войск Комитета общественной безопасности.

Вечер. ВРК издает приказ о прекращении огня. Потери большевиков составили более 250 человек, потери белых – примерно столько же (точных цифр нет до сих пор).

3 ноября (16 ноября н.ст.)

Утро. У Кремлевской стены большевики хоронят своих погибших. Между Спасской и Сенатской башнями в братскую могилу спускают 238 гробов.

4 ноября (17 ноября н.ст.)

Утро. В церкви «Большое Вознесение» у Никитских ворот в присутствии десяти тысяч человек отпевают погибших юнкеров. От Никитских ворот процессия прошла до военного кладбища во Всехсвятском на Петроградском шоссе (сегодня – район станции метро «Сокол»), где останки юнкеров и были погребены.

Сергей Любимов

СПРАВКА. По обе стороны от баррикад В распоряжении Комитета Общественной Безопасности (КОБ) находились отряды юнкеров Александровского военного училища, несколько офицерских рот, два батальона ударников. Примерная численность войск, поддерживавших КОБ – 12 тысяч человек. В распоряжении большевиков были следующие части: 193-й пехотный полк, 56-й запасной полк (две роты этого полка были расквартированы в Кремле), самокатный батальон, части Красной гвардии, сформированные из рабочих (в основном, недавних крестьян, работавших на московских заводах и на железной дороге). Примерная численность войск, поддерживавших большевиков, – 15 тысяч человек.

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