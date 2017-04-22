ХУДОЖНИК ПОЛЮБИЛ ОВАЛ

Ювелир Владимир Михайлов вписал в сувенирное яйцо Московский Кремль

Автор работал над изделием больше двух месяцев. «Сначала рождается образ, который я зарисовываю, прорабатываю детали. В завершение подготовительного этапа начинаю думать, из какого материала сделать заготовку. Обсуждаем с технологами, какой металл выбрать, какие камни вставить для украшения. Затем изготавливаем промежуточные модели. Отливка и монтировка производятся квалифицированными мастерами, которые соединяют фрагменты. Финишная работа – это золочение, вставка камней. Литейная технология дает возможность делать тираж», – рассказывает художник.

В основе ювелирного изделия – образ кремлевского столба. Центральная часть растворяет дверцы, и мы видим три иконы. Опоясывают яйцо слова из тропаря Кресту и молитва за Отечество: «Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое…» Словно бутон сказочного цветка, раскрывается яйцо перед удивленным зрителем.

Увидеть эту и другие работы можно в «Галерее Михайлов» (ул. Большая Дмитровка, д. 16)

На фото: слева – открытая центральная часть, справа – общий вид ювелирного изделия

Анастасия Чернова

Опубликовано: №7 (620) апрель, 2017 г.

