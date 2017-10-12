Я НЕ ТРУС, НО…

Почему у страха глаза велики

У одного известного автора прочитал: «позволь себе однажды испугаться, будешь потом бояться вечно». Мысль красивая и на фоне супергероев, раскатывающих по своему хотению мир вокруг, звучит современно, но по сути вредная и совершенно не православная.

Боятся все. Но именно победа над своими страхами делает из мальчиков мужчин и открывает путь к совершенству.

Хотя я с раннего возраста занимался спортом и был довольно развитым мальчиком, мне порой доставалось: улица – не татами с правилами борьбы. Но самое страшное было не в синяках и порванной рубашке, а в тяжелом животном страхе, камнем лежавшем на душе и буквально не дававшем дышать. Ты был побежден, растоптан и смят, и понимал, что если ничего не исправить, жизнь кончена. И тогда шел к гаражу под навес, где у тебя была желтая боксерская груша, наматывал бинты на руки и начинал тренироваться. А потом искал хулиганов и все исправлял.

Если обратиться к опыту Церкви, окажется, что и величайшие святые тоже боялись. Первоверховный апостол Петр, которого Сам Господь называл камнем веры, трижды отрекся от своего Учителя, когда его схватили иудеи.

ПЕРЕЖИТЫЙ СТРАХ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО ПОСЛУЖИЛИ ПОВОДОМ ДЛЯ РАСКАЯНИЯ И ТОЛЧКОМ К ДУХОВНОМУ ПРЕОБРАЖЕНИЮ.

Именно ему, некогда проявившему малодушие и трусость и трижды предавшему своего Учителя, Господь вручил ключи от Рая, и теперь вместе с апостолом Павлом мы именуем его первоверховным.

Когда Господь после Пасхи отправился с ближайшими учениками в Гефсиманский сад, ожидая своих убийц, скорбел и тосковал смертельно, молясь Богу-Отцу «Отче Мой! если возможно да минует Меня чаша сия; впрочем, не как Я хочу, но как Ты» (Мф. 26,39). В эти минуты Господь предстает обычным человеком, который по-человечески страшится грядущих мучений. Но потом мы видим, как после ужасного умаления своей божественной силы, смертельного томления своего божественного духа Господь смиренно принимает все, уготованное ему Богом-Отцом, и становится победителем не только над врагами, но и над самой смертью и адом. Иисус Христос показал нам, как ВЕРА преображает немощную тленную плоть и делает ее достойной Царствия Небесного. Господь боялся? Да. И Он победил страх? Да!! Силой веры? Да!!! Значит, для нас, спотыкающихся и малодушных, есть надежда, свет и спасение! Ведь мы – христиане. И с нами Победитель-Христос!

Денис Ахалашвили

Опубликовано: №18 (631) сентябрь, 2017 г.