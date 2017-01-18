ЯВЛЕНИЕ БОГА

Размышления иконописца перед иконой Крещения Господня

В Евангелии сегодняшнее событие описано довольно подробно, но есть детали, о которых говорят только церковные историки.

По их описанию крещение водой происходило таким образом: Иоанн стоял в реке по плечи, а все желающие принести покаяние входили к нему в струи иорданские, и Креститель не отпускал их до тех пор, пока они не раскаивались во всех своих прегрешениях. Иордан, конечно, река неширокая, да и зима в Палестине не очень морозная, однако долгое стояние в холодной воде само по себе было испытанием для каждого человека, не говоря о раскаянии.

Еще повествуется, что на берегу было в тот час множество людей, ожидающих Царствия Божия, когда появился среди них Иисус. Все, как изображено на знаменитой картине Иванова «Явление Христа народу».

Но на канонической православной иконе все не так!

Все очень аскетично и просто: горы слева – это наш земной мир, представленный одним лишь Иоанном Предтечей. Горы справа и три ангела Божия, несущие на руках одежды новые, знаменуют собой мир иной, горний. А в центре – Сам Господь, который не столько погружается в реку для покаяния, сколько соединяет два мира в одно целое. Отныне нет разделения между земным и небесным, есть только один мир – Божий. И вода, в которую входит Господь, – это не столько Иордан, сколько быстротекущая река времени. Христос Своим явлением освящает само время и всякую тварь, живущую и растущую на земле. И те существа, которые изображены в реке – это не духи речные, как многие думают, а князья века сего, которые тоже освящены явлением Господним.

Сверху над Спасителем – отверстое небо и Дух Божий в виде голубя. Многие думают, что голубь – это и есть естество Святаго Духа, но это не так. Дух Святой не имеет определенного образа. Моисею в купине неопалимой Он является необжигающим огнем, а святым отрокам в печи вавилонской, наоборот, росой, угашающей пламень. Дух не только дышит, где хочет, но и является в том виде, в каком хочет.

А где же Отец, если это явление Святой Троицы? А Бога никто и нигде не видел, – так пишет Иоанн Богослов. Отец Небесный – невидим, непостижим, неописуем и еще много-много «не». Нет слов и красок, и звуков, чтобы описать Творца всяческой твари. Так говорит нам канон. Поэтому и говорится в Евангелии: «был слышен голос с неба, словно гром».

Так что каноническая икона Богоявления – это не просто иллюстрация к Евангельским словам, это еще и богословское толкование великого праздника.

Владимир Щербинин

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