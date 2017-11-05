ЮБИЛЕЙ МИЛОСЕРДИЯ

В Марфо-Мариинской обители торжественно отметили 25-летие возрождения

В честь праздника на территории монастыря развернули полевой госпиталь времен Первой мировой войны (в современной реконструкции), состоялись мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи и бесплатные экскурсии в музей великой княгини на выставку «К 25-летию возрождения Марфо-Мариинской обители милосердия. 1992–2017 годы». Для маленьких гостей прошли творческие развивающие занятия, было организовано катание на лошадях. Вечером в Соборной палате Московского епархиального дома состоялся праздничный концерт классической музыки.

– Пятого ноября 1990 года мы с будущими сестрами милосердия – тогда учащимися медицинского училища, которые хотели бы подражать служению святой преподобномученицы – собрались и служили здесь панихиду. Тогда еще святая преподобномученица не была причислена здесь, на своей духовной родине, к лику святых, – вспоминает епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон. – Я хорошо помню, как мы стояли здесь, посередине храма, нам даже разрешили совершить каждение во время панихиды. Мы видим, что через 27 лет храм стал другим. Обитель вновь обрела свой удивительно красивый облик, носящий на себе отпечаток личности святой преподобномученицы Елисаветы.