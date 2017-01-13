ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»

Поет Народная певица России Татьяна Петрова

28 января 2017 года в 19 часов в Центральном Доме Художника на Крымском валу состоится Юбилейный концерт Народной певицы России Татьяны Петровой «Татьянин День» в сопровождении Государственного Академического оркестра солистов «Русские Узоры» Московской областной филармонии и ансамбля гусляров «Купина».

Татьяна Петрова – это обладательница уникального «самоцветного» голоса и богатейшего репертуара. В ее репертуаре русские народные песни, старинные романсы и песни на стихи и музыку русских поэтов и композиторов. Отмечая в 2017 году свой 45-летний творческий юбилей, певица порадует зрителей в новой концертной программе «Татьянин День» как новыми песнями и романсами, так и песнями из своего раннего творчества.

